De tweede kandidaat is bekend: dochter Jacques Vermeire waagt zich aan ‘Dancing With The Stars’ TDS

07 augustus 2019

10u46

Bron: VIER 1 TV Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt ook voor Julie Vermeire (20). Als dochter van Jacques ging ze als kind al mee naar de opnames van ‘Sterren op de Dansvloer’ de voorloper van ‘Dancing With The Stars’ die hij zelf jarenlang presenteerde. Nu kan Julie daar de vruchten van plukken, en waagt ze zelf haar kans op de planken.

Het DNA van een entertainer en de moves van een Pussycat-girl heeft Julie al. Dat ze meer is dan ‘de dochter van’ wil ze nu heel graag tonen. Deze blondine staat met haar beide voetjes op de grond, maar zweeft over de dansvloer. Of verbrandt ze haar vleugels toch aan de schroeiende spotlights? Eén ding staat vast: enthousiaster en meer nononsens, zo maken ze ze niet meer.

Julie repeteert de komende weken hard voor de liveshows van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’. De wedstrijd wordt dit najaar gepresenteerd door Gert Verhulst en Kat Kerkhofs. Eerder maakte de zender namelijk al bekend dat Jani Kazaltzis ditmaal zélf zijn beste beentje zal voorzetten op de dansvloer.