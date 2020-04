De tweede afvallers zijn bekend in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “We hadden het niet verwacht” SDE

02 april 2020

21u30

Bron: VTM 4 TV De eerste tien afleveringen van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ zijn achter de rug. Het laatste ticket voor de battles werd uitgedeeld en het doek viel onherroepelijk over een tweede duo dat de wedstrijd moet verlaten.



Kim en Charlotte zijn hartsvriendinnen, al meer dan tien jaar lang. “We gaan nooit een uitdaging uit de weg en zijn eigenlijk ook een beetje impulsief”, klinkt het. Daarom boekten ze vorig jaar “out of the blue” een reis naar Jamaica: “Kom, we doen eens zot.” De twee vriendinnen koken Jamaicaans: “Sterke smaken, goed gekruid, er zit wat pit in.”



Kim en Charlotte serveren spicy spring rolls als voorgerecht. Vallen deze Jamaicaanse loempia’s in de smaak? Hun tegenstanders denken alvast van wel: “Ik had zoiets van: ‘Dit gaat lekker zijn’. Een spring roll kun je dan ook moeilijk verkloten ... denk ik.” Maar de juryleden zijn niet zo enthousiast. “Er zit weinig diepte in. Ik verwachtte de beste loempia ooit, maar die was het zeker niet.”



Dat laatste plekje in de battles is duidelijk felbegeerd. Charlot en Charlotte strijden tegen Kim en Charlotte voor die laatste plaats en besluiten dus om tactisch te spelen. Kim en Charlotte willen vooral een eerlijke kans: “Ik hoop gewoon dat de andere duo’s ons fair beoordelen”, klinkt het. Maar helaas halen ze slechts 18 op 40 binnen. De andere duo’s kunnen niet lachen met de tactiek van Charlot en Charlotte: “Wij zouden veel liever met opgeheven hoofd naar huis gaan, dan zo tactisch te spelen.”



Welk duo bemachtigt op de valreep het laatste plekje in de battles: Salt n Peppa of de Instagirls? Het zijn uiteindelijk de Instagirls. Kim en Charlotte hadden pech met het vuur dat niet werkte zoals ze wilden, het ijs dat niet hard werd en de bloemklonters in de saus. Hierdoor kregen ze lage punten van zowel Sergio en Marcelo, maar ook van de medekandidaten, die erg tactisch speelden. Ze verlaten teleurgesteld, maar met opgeheven hoofd de wedstrijd. “Ik ben tevreden: we hebben gebracht waar we achter stonden. Het is heel spijtig, we hadden het niet verwacht maar het is nu zo, er is niks meer aan te veranderen”, reageert Charlotte.

En nu?

Lorenzo en Ayse blijven hun eerste plaats behouden in de tweede groep met 69 op 100 en zijn groepswinnaar. Deze acht overgebleven duo’s strijden vanaf volgende week in vier spannende battles voor een plaats in de volgende ronde:

BATTLE 1: Lorenzo en Ayse versus Dries en Charlotte

BATTLE 2: Jasmina en Deborah versus Seb en Simon

BATTLE 3: Dominique en Wendy versus Claudia en Pino

BATTLE 4: Mira en Anne-Sophie versus Charlotte en Charlot