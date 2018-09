De tv-gewoontes van Gunther Levi: "Ik vind 'Familie' beter gemaakt dan 'Thuis'" Dennis Guilliams

22 september 2018

08u52 0 TV Gunther Levi, ons allen bekend als lid van De Romeo's, laat ons een blik werpen op zijn tv-gewoontes.

"Sinds we een nieuwe sofa hebben, wordt er minder gesnoept voor tv, maar chocolade blijft mijn zwakke plek. Van Melo-Cakes eet ik een heel pak op. Gelukkig ben ik gezegend met goede genen. Ik eet tweemaal per dag warm en moet zelfs niet intensief sporten om op gewicht te blijven. Alleen als ik stop met roken, raakt de weegschaal uit balans. Ik drink ook meer frisdrank dan goed voor me is: the real thing. Light en zero, volgens mij doet dat meer kwaad dan goed. Alcohol drink ik alleen met speciale gelegenheden, zoals Nieuwjaar. Mocht ik na elk optreden consumeren wat er mij aangeboden wordt, kon ik niet meer rijden. Sinds ik alcohol mijd, voel ik me frisser en alerter, zeker bij het opstaan."

"'Familie' beter gemaakt"

"Net als Laura Lynn, Caroline Maes, Davy Gilles, Niels William, Christoff en vele anderen studeerde ik ooit aan de Showbizzschool in Oostende. In mijn jeugd keek ik met grote ogen naar de beginjaren van VTM. Ik droomde ervan om zélf op te draven in 'Tien om te zien' en 'Familie'. Inmiddels kruip ik al twintig jaar in de huid van Peter Van den Bossche en ik kijk zelf nog af en toe naar de VTM-soap, al is dat soms lastig omdat Otis (5) en Bo (3) dan net in bed liggen en er nog heel wat praktische zaken wachten. Vanuit professioneel oogpunt pik ik 'Thuis' weleens mee. Leuk om de collega's aan het werk te zien, al vind ik - zonder te stoefen - 'Familie' toch knapper gemaakt. Het spat haast van het scherm!"

"Docu's over natuur en heelal"

"Ik kijk graag naar Netflix-documentaires over oorlog, de natuur of het heelal. Mijn vrouw Charlotte vindt dat oersaai. Zij verkiest typische vrouwenreeksen zoals 'Keeping Up with the Kardashians' of 'The Real Housewives'. Ook Vlaamse fictie vindt ze leuk, terwijl ik eerder naar buitenlandse series grijp zoals 'How to Get Away with Murder' of 'House of Cards'."

"Niet met gsm voor de buis"

"In de tourbus met De Romeo's ben ik frequent actief op sociale media, thuis laat ik mijn smartphone links liggen. Het cliché wil dat een man maar één ding tegelijk kan. In mijn geval is dat écht zo. Mijn vrouw kan mails beantwoorden, chips eten én een film volgen tegelijk. Multitasken is niet aan mij besteed."

"Al vijftien jaar bij De Romeo's"

"Ik heb een doos vol herinneringen aan vijftien jaar De Romeo's, maar ik vind mezelf nog geen oude doos. (lacht) Mijn wilde haren ben ik intussen wel - letterlijk en figuurlijk - kwijt. Toen ik jong was, was ik een cowboy die met niets of niemand rekening hield. Ik snap zelfs niet hoe ik die periode overleefd heb, want ik sliep soms een heel weekend niet. Ja, ik heb geleefd voor drie."

KIJKT HOEVEEL?

"De tv speelt vaak op de achtergrond. Actief kijk ik hooguit een uur per dag."

AANTAL TV'S THUIS?

"In de slaapkamer, woonkamer, keuken... Die laatste wordt gebruikt om het 'VTM Nieuws' te volgen tijdens het koken."

HOE EN WAAR?

"In de hoek van de zetel, met mijn benen op de poef."

MET WIE?

"Met Charlotte, maar zónder huisdier op schoot. Met twee bengels in huis is het al druk genoeg."

ZAPT WEG VAN...

"Horror of operaties. Van bloed en naalden draai ik weg."

MIJN TV-TIP

"Een betere wereld begint vooral bij in de spiegel kijken naar jezelf en je eigen omgeving beter maken. Daar is dit feelgoodprogramma van Frances Lefebure het levende bewijs van!"

'Make Belgium Great Again': dinsdag 20.35 uur op VTM.

De Romeo's vieren hun vijftiende verjaardag op 20 oktober (Stadsschouwburg, Antwerpen), 24 november (Ethias Theater, Hasselt) en 30 november (Kursaal, Oostende). www.ticketkopen.eu