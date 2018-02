De trouwjurk, het menu, de openingsdans: wie mag beslissen in 'Blind Getrouwd'? TDS

12 februari 2018

08u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV In 'Blind Getrouwd' stappen wildvreemden met elkaar in het huwelijksbootje. Er worden volop trouwjurken gepast, bruiloften gevierd en huwelijksreizen geboekt. Maar in welke mate hebben de koppels zelf iets in de pap te brokken? Wij vroegen het aan VTM!

1. Het thema

"Elk huwelijk in 'Blind Getrouwd' heeft een thema. Dat hebben we gekozen aan de hand van moodboards door de bruid of de bruidegom", klinkt het bij VTM. "Mike & Marjolein gingen voor industrial, Lieve & Aljosja voor vintage. Bij Toon & Frie was het een romantische setting, maar Wendy & Damiano kozen voor tropical wild." Wat hun kledij betreft: die mogen de kandidaten zelf uitkiezen.

2. De feestzaal

Waar vindt het huwelijksfeest plaats: in zijn buurt of in haar regio? "De feestlocatie wordt gezocht op basis van het thema, de locatie van de ceremonie en de woonplaats van de bruid en/of bruidegom. De deelnemers geven ook zelf suggesties."

3. Het menu

"Wij zorgen ervoor dat er naar hartenlust gegeten en gedronken kan worden. De productie van VTM organiseert het feest en houdt daarbij rekening met de eetgewoonten en voorkeuren van de deelnemers. Ook hier vinden we persoonlijke keuze erg belangrijk."

4. De openingsdans

Mogen de kandidaten zelf hun favoriete nummer draaien, of speelt de zender voor dj? "We hebben telkens op voorhand apart gepolst bij de bruid en bruidegom, en er was steeds één partij met een heel duidelijke voorkeur. De andere had vaak niet echt een mening", zegt VTM. "Voor die laatste is de openingsdans dus een verrassing."

5. De huwelijksreis

Vanzelfsprekend kunnen de koppels hun huwelijksreis niet zelf uitkiezen. "Hun huwelijksnacht brengen ze nog in België door, de volgende ochtend al vertrekken ze op huwelijksreis", aldus VTM. Boekt de zender dan sowieso twee tickets naar de zon, of mag het iets avontuurlijker zijn? "De reizen mogen niet te intensief zijn, want de deelnemers hebben al zeer vermoeiende dagen achter de rug. De huwelijksreis heeft als doel elkaar in alle rust te leren kennen. Het moet er dus moet vooral mooi en comfortabel zijn." Of dat ook gelukt is, zullen de komende weken 'Blind Getrouwd' uitwijzen.