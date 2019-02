De trouwjurk, de ringen en het feest: wie betaalt in ‘Blind Getrouwd’ de rekening? Achter de schermen van ‘Blind Getrouwd’: deel 1 TDS

10 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV In ‘Blind Getrouwd’ zien we hoe wildvreemden met elkaar gematcht worden en in het huwelijksbootje stappen. Maar werd het wel die onvergetelijke dag waar iedere bruid van droomt? En hadden de koppels tijdens de opnames eigenlijk zelf iets in de pap te brokken? Wij gingen achter de schermen en beantwoorden de vragen die kijkers zich stellen. Vandaag deel 1: het huwelijk.

Bij een huwelijk komt heel wat kijken. De locatie, de jurk, de ring: alles moet perfect zijn. Dat is voor Lenny en Jolien, Joke en Stijn, Joris en Annelies en de andere koppels uit ‘Blind Getrouwd’ niet anders. Voor hun jurk klopten de bruiden aan bij JPC Collection in Antwerpen. De gerante, Gaïana Thoen, werd destijds bij de start van het eerste seizoen door VTM gevraagd. “Ja, het is intussen het vierde seizoen dat wij dit doen. Een zeer positieve ervaring”, vertelt ze ons. Ze helpt de aanstaande bruiden bij hun zoektocht naar de perfecte jurk. “Wij krijgen op voorhand van VTM een foto te zien van de dames. Ik vraag hen vervolgens om een moodboard samen te stellen. En dan is het aan ons om uit te zoeken welke jurken wel of niet zouden passen.”



