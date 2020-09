De torenhoge ambitie van Streamz: “In Vlaanderen eerste keus worden, groter dan Netflix” John Porter (Telenet) en Kris Vervaet (DPG Media) lanceren Vlaamse streamingdienst met torenhoge ambitie Dietert Bernaers

06 september 2020

10u00 0 TV Een doodgeboren kind. Zo omschreef John Porter van Telenet twee jaar geleden de oprichting van een ‘Vlaamse Netflix’. Maar kijk, donderdag werd Streamz boven de doopvont gehouden, een stralende baby verwekt door, jawel, Telenet en DPG Media. “Schouder aan schouder tegen de internationale concurrentie van Netflix en Disney, het is een absolute noodzaak om Vlaamse topfictie te blijven maken.”

John Porter veegt een zweetdruppel van zijn voorhoofd. Hij is met de fiets naar het interview gekomen. En hoe close de relatie tussen Telenet - behalve telecomoperator ook eigenaar van VIER, VIJF, ZES en binnenkort ZEVEN - en DPG Media - het bedrijf boven o.a. deze krant en VTM - ook is geworden, de afstand tussen de hoofdkwartieren (resp. in Mechelen en Antwerpen) is er wel degelijk nog. “Nice fietspàd”, zegt Porter, een Australische Amerikaan die al zeven jaar in Vlaanderen werkt als CEO van Telenet.

Zijn evenknie bij DPG Media, Kris Vervaet, ontvangt hem aan een vergadertafel die zo ruim bemeten is dat anderhalve meter afstand houden geen enkel probleem is. De CEO’s willen duiding geven bij hun gezamenlijke project: Streamz. De ‘Vlaamse Netflix’ werd donderdag voorgesteld, vanaf maandag 14 september kunnen kijkers van alle leeftijden er meer dan 1.000 internationale én lokale titels bekijken.

Kris Vervaet: “Wij waren 30 jaar geleden met VTM de eersten om commerciële televisie te maken in Vlaanderen. 20 jaar geleden begonnen we met commerciële radio. En nu wilden we absoluut een voortrekkersrol spelen in de lancering van een Vlaamse streamingdienst.”

De plannen bestonden twee jaar geleden al. Geen enkele kans op slagen, was toen het oordeel van ene John Porter.

John Porter: “Van nul een ‘Vlaamse Netflix’ opstarten, was en is nog steeds een onmogelijke opdracht. Maar nu we elkaar als partners gevonden hebben, starten we met een solide, brede basis. Het aanbod is ruim én we beginnen met meer dan 400.000 Telenet Play-abonnees die automatisch en voor dezelfde prijs (11,95 euro per maand, red) Streamz-klanten zullen worden.”

Jullie bevinden zich nu wel in een vreemde positie: partners in Streamz, concurrenten als het gaat over de klassieke, lineaire zenders.

Vervaet: “Die concurrentie moet blijven. Dat is gezond en marktversterkend. Maar qua streaming staan we samen sterker tegen de grote buitenlandse platformen.”

Porter: “Onze zenders gaan blijven vechten met VTM voor elke euro reclamegeld. There are places where you compete as hell. Maar er zijn ook gebieden waar je het samen opneemt tegen een grote, globale vijand. Wij zijn frenemies.” (lacht)

Met welke ambitie lanceren jullie Streamz?

Porter: “We willen in Vlaanderen eerste keus worden. Dat impliceert dat we groter worden dan Netflix.”

Netflix heeft hier een klein miljoen abonnees. Dat is toch nog een serieuze kloof om te dichten?

Porter: “En toch zie ik niet in waarom we daar niet in zouden slagen. Geen enkele andere speler zal ons aanbod hebben. Streamz moet in Vlaanderen eerste keus worden.”

Vervaet: “Er wordt over Streamz altijd gesproken als de ‘Vlaamse Netflix’, maar dat mag niet slaan op de inhoud: de topseries van HBO, bijvoorbeeld, zullen ook te bekijken zijn via Streamz. Maar het echte verschil met Netflix gaan we uiteraard maken met lokale content. Dat is bij hen toch eerder beperkt, terwijl wij dit najaar starten met elf exclusieve previews en ‘Streamz originals’. De 20 best bekeken programma’s van vorig jaar zijn allemaal Vlaamse producties. Ook op VTM Go zien we dat de kijker hier in Vlaanderen steevast teruggrijpt naar lokale content.”

Dat zijn wel programma’s waar je op dit moment niet extra voor in je buidel moet tasten. Wie of wat garandeert jullie dat mensen bereid zijn om maandelijks 11,95 euro neer te tellen?

Vervaet: “We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Marktonderzoeken tonen het potentieel aan.”

Porter: “Huishoudens zijn bereid om zo’n 25 à 30 euro per maand te betalen voor tv-entertainment.”

Nemen de meeste mensen volgens die studies één abonnement of gaan we binnenkort allemaal betalen voor Streamz én Netflix?

Vervaet: “In landen waar ze al wat verder staan, zie je dat huishoudens vaak meer dan één abonnement nemen. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat minstens één van die abo’s er één op Streamz is.”

Jullie starten met een rijk aanbod, maar kunnen jullie dat volhouden? Met Netflix of Disney+ (vanaf 15 september in België) concurreren lijkt onhaalbaar op langere termijn.

Porter: “Gaan wij ooit 10 miljoen dollar kunnen uitgeven aan 1 uur ‘scripted drama’, zoals bijvoorbeeld voor ‘Game Of Thrones’? Natuurlijk niet. Maar in het verleden is hier al genoeg bewezen dat je met een budget van een half miljoen euro ook kwalitatief hoogstaande fictie kunt maken. En om de productie daarvan in de toekomst te vrijwaren, is Streamz absoluut noodzakelijk. De dienst zal zorgen voor een extra omzet van 10 à 20% in de Vlaamse audiovisuele sector. Een miljoen klanten aan 11,95 euro per maand: reken zelf maar uit.”

Vervaet: “Dankzij Streamz kunnen we zorgen dat het hele ecosysteem - productiehuizen, regisseurs, acteurs, decorbouwers, iederéén in de sector - extra zuurstof krijgt. Zeker op dit moment is dat hard nodig.”

Zonder Streamz ligt de Vlaamse audiovisuele sector over enkele jaren op zijn gat?

Vervaet: “Dat is een tikje te aanmatigend, maar ik ben ervan overtuigd dat Streamz nodig is om het Vlaamse medialandschap gezond te houden. Om de simpele reden dat de inkomsten uit lineaire televisie zullen blijven dalen.”

Over lineaire, klassieke televisie gesproken: als je zo’n reeks als ‘De Bende Van Jan De Lichte’ eerst op Streamz uitzendt en later pas op VTM, ondergraaf je dan niet je eigen zender?

Vervaet: “Nee. Het werkt zelfs versterkend: reeksen die in preview worden aangeboden, trekken later op de klassieke zenders vaak nog meer kijkers. Door de extra aandacht die ze krijgen.”

Zijn er programma’s die nooit in preview gestreamd zullen worden? Toen het project in februari bekendgemaakt werd, vertelde u nog dat ‘Blind Getrouwd’ of ‘De Mol’ misschien wel eerst op Streamz te zien zouden zijn. Maar die zie ik nu toch niet in het lijstje staan.

Vervaet: “Soaps, telenovelles en ‘shiny floors’ zoals ‘The Voice’ of ‘Belgium’s Got Talent’ zien we veeleer als klassieke ingrediënten voor een lineaire zender. Op dit moment geldt dat ook voor programma’s als ‘Blind Getrouwd’ en ‘Boer Zkt. Vrouw’ die beiden heel bepalend zijn voor de zender. Ik sluit niet uit dat we dit ooit herbekijken, maar het is geen prioriteit op dit moment. We zullen altijd een goed evenwicht moeten zoeken. Het ene platform mag het andere niet kapotmaken.”

Jullie zijn er in extremis in geslaagd om VRT mee aan boord te krijgen in Streamz. Ze zijn geen partner in het project, maar zullen wel content aanleveren.

Porter: “Ik heb altijd geloofd dat de openbare omroep uiteindelijk zou meedoen. Omdat het de logica zelve was en noodzakelijk voor de leefbaarheid van de sector. Kijk, als Netflix een land was, zou het nummer 8 zijn in de ranglijst van grootste landen ter wereld. Dus: natùùrlijk moeten we de krachten bundelen als we enige kans willen maken in die concurrentiestrijd.”

Mensen gaan nu wel moeten betalen voor programma’s die gemaakt zijn met belastinggeld. Waarvoor ze dus eigenlijk al eens betaald hebben...

Porter: “Dat is niet nieuw. Als Telenet hebben we al co-producties gemaakt met de VRT die dan eerst te zien waren op Play. Zonder onze inbreng, waren die gewoon niét gemaakt. Het is een ‘winwin’ op alle gebied, ook voor de kijker.”

Vervaet: “De content die de VRT aanlevert, zal bovendien een half jaar na de lancering op Streamz ook altijd op hun zenders of op vrt.nu te zien zijn.”

Gaat dat ook het geval zijn met de andere programma’s op Streamz?

Vervaet: “Voor ‘exclusieve previews’ als ‘De Bende Van Jan De Lichte’ zal dat zo zijn, maar als het om ‘Streamz originals’ gaat, kan Streamz zelf beslissen of ze zo’n eigen reeks, film of docu doorverkopen aan een geïnteresseerde partij.”

Het zou in theorie dus zelfs kunnen dat een Vlaamse serie op die manier op Netflix belandt?

Vervaet: “Kan perfect. Ik denk zelfs dat we voor sommige ‘Streamz Originals’ van meet af aan moeten samenwerken met Netflix. In het huidige, veranderende medialandschap moet je oude vetes opzijschuiven en uit de loopgraven komen. Anders overleef je het niet.”

Kan Streamz volgens jullie eigenlijk mislukken?

Vervaet: “We hebben veel vertrouwen in dit project. We zijn ervan overtuigd dat we een succesverhaal gaan schrijven. Ik ga me niet laten vastpinnen op targets, maar ik denk dat we jullie volgend jaar gaan verrassen als we de eerste cijfers kunnen geven.”



