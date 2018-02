De topdokters blijven beklijven: "Mensen verwachten altijd een mirakel" ‘Topdokters’ is al aan het vijfde seizoen toe, maar blijft nog altijd beklijven Marc Coenegracht

06 februari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 13 TV De uitstekende en intrigerende docureeks ‘Topdokters’ start vanavond op VIER aan een vijfde seizoen. De Woestijnvisreeks brengt alweer een pakkende inkijk op het onwaarschijnlijke leven van mensen die in het operatiekwartier willens nillens vaak over leven en dood beslissen. Ook absolute topchirurgen geven een inkijk in hun fascinerend beroep en leven.

Het zijn mannen en vrouwen met een gewoon familieleven, al is ‘gewoon’ een woord dat ze eigenlijk amper of niet kennen. Hun leven staat namelijk in het teken van hun roeping. Ze zijn niet zomaar arts, maar topdokters, de absolute top in hun specialiteit. En dat is ook nodig. "Mensen verwachten altijd een mirakel", getuigt één van hen.

Voor de vijfde reeks van ‘Topdokters’ vonden de researchers alweer acht nieuwe specialisten in hun vak. Onder hen professor-gynaecologe Liesbeth Lewi. De 46-jarige Lewi os verbonden aan het UZ Leuven en gespecialiseerd in meerlingen en in foetale chirurgie. Haar vak omarmt de mooie én moeilijke kanten van twee- en meerlingzwangerschappen.

Zelf heeft professor Lewi geen kinderen. Of toch wel. Haar partner heeft drie kinderen uit een vorige relatie. "Ik ben dus eigenlijk geadopteerd door drie kinderen", licht ze toe. "Maar zelf is het er nooit van gekomen. Allicht heb ik altijd te hard gewerkt. Het is wie ik ben: half werk heb ik nooit gedaan en zal ik nooit doen".

Lewi is één van de topdokters die willens-nillens vaak over leven en dood moet beslissen.Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen die een meerling verwachten en bij wie problemen opduiken. Wekelijks opereert ze met het team foetale chirurgie een twee-of meerling die nog in de baarmoeder zit. Soms moet dan de dood van één van de foetussen versneld worden om het andere kind in wording te redden. "Telkens ik met de naald door de baarmoederwand prik, betreed ik verboden terrein", vertelt Lewi. "Eigenlijk hoort het niet dat er zo vroeg in de zwangerschap wordt ingegrepen. Maar het is steeds een kwestie van leven of dood. Waarbij de dood van één van de kindjes het leven van het andere kindje redt. Dat besef maakt zo’n operaties draaglijk".

De andere ‘Topdokters’

Prof. Guy T’Sjoen, endocrinoloog

Behandelt in UZ Gent voornamelijk patiënten met hormoonproblemen. Daarnaast is hij ook, en vooral, gespecialiseerd in de transgenderzorg. Vanuit zijn specialisatie staat hij vaak stil bij de ethische grenzen van zijn vak. Als dokter en atypisch voor zijn vak, acht hij het evenwicht tussen privé en werk bijzonder belangrijk.

Prof. Veerle Visser-Vandewalle, neurochirurge

Woont in Limburg maar leidt als Vlaamse neurochirurge in Keulen één van de grootste afdelingen voor patiënten met een bewegings- of psychiatrische stoornis. Ze doet baanbrekende ingrepen door het plaatsen van hersenelektroden bij deze patiënten.

Prof. Bart Morlion, pijnarts

Tracht in UZ Leuven het leven van patiënten met chronische pijnen draaglijker te maken. Hij combineert pijnmedicatie met andere behandelingswijzen zoals spiegeltherapie, chilipeperbehandelingen, bewegingsessies en zo veel meer. Hij werd vorig jaar verkozen tot voorzitter van de Europese pijnfederatie.

Prof. Stefaan Nijs, traumachirurg

Opereert in UZ Leuven patiënten die het slachtoffer zijn van kleine en grote ongevallen. Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 en het busongeval van Sierre kwam hij al vaker in de media. Voor pers en publiek is hij geen onbekende.

Prof. Elisabeth De Waele, intensiviste, klinisch nutritioniste

Biedt als één van de elf intensivisten in UZ Brussel een inkijk in de wereld van de afdeling Intensieve Zorgen. Als arts is ze gespecialiseerd in de nutritionele behandeling van kritiek zieke patiënten.

Dr. Robert Hes, neurochirurg

Werkt als Nederlandse arts al jaren in België. In AZ Klina is hij als neurochirurg gespecialiseerd in nek -en rugwervels. Naast een goede chirurg wil hij vooral ook een goede huisvader zijn, niet alleen voor zijn vijf kinderen van het nieuw-samengesteld gezin, maar ook voor zijn pleegkinderen.

Prof. Eric Van Cutsem, oncoloog

Stond als digestief oncoloog in UZ Leuven mee aan de wieg van de darmscreenings en het preventief stoelgangonderzoek voor 55-plussers. Daarnaast probeert hij elke dag het leven te redden of te verlengen van mensen met maag-, darm-, lever-en pancreaskankers.