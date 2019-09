De tijdelijke comeback van New Coke dankzij Stranger Things, 34 jaar na gigantische flop Joeri Vlemings

22 september 2019

11u51 1 TV De lancering van New Coke in 1985 staat geboekstaafd als een van de grootste marketingblunders ooit in het bedrijfsleven, en al zeker voor de Coca-Cola Company zelf. Maar dankzij de hitserie Stranger Things maakte New Coke deze zomer een korte revival mee. Of: hoe de markt even ondersteboven werd gehaald.

Het derde seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things speelt zich af in 1985. Het jaar van Like a Virgin van Madonna en van de film Back to the Future met Michael J. Fox. Maar ook het vermaledijde jaar voor de Coca-Cola Company, dat toen het niet zo lumineuze idee had om de New Coke te lanceren: een nieuwe, aangepaste formule van het iconische origineel uit 1886. De fans bleken zo verknocht aan het oorspronkelijke Coca-Cola-drankje dat de frisdrankgigant al na 79 dagen de marketingbeslissing moest terugdraaien. De New Coke was zoeter, om meer aan te leunen bij eeuwige rivaal Pepsi die doorgaans beter uit blinde smaaktesten kwam dan het nochtans beter verkopende Coca-Cola. Maar de klant moest het aangepaste goedje - dat bij de blinde proeven wel degelijk goed scoorde - dus niet.

Maar in mei, 34 jaar na de mislukte lancering, kwam New Coke toch opnieuw in het nieuws. De tweelingbroers Duffer situeerden hun derde seizoen van Stranger Things in 1985 en dat was een gedroomde kans voor de twee Coca-Cola-fans om ook New Coke een prominente rol te geven in de serie rond het gevecht van enkele tieners tegen ‘het Ondersteboven’. We zien de hoofdrolspelers in de “New Coke-scène”, waarin Lucas Sinclair het opneemt voor de nieuwe formule tegen het oordeel van zijn vrienden in. Nu al bijna legendarisch.

De commerciële samenwerking tussen Netflix en de Coca-Cola Company leidde ook tot de lancering van een beperkte oplage blikjes New Coke op de markt, met drie special edition-ontwerpen. Dat gebeurde naar aanleiding van de aftrap van Stranger Things 3 op 4 juli in de VS. En ditmaal was New Coke wél een succes: de marketingflop van 1985 werd zo, 34 jaar later, een geslaagde pr-stunt.