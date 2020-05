De terugkeer van Michelle Obama en een sublieme sitcom: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

06 mei 2020

13u00 0 TV Een glamoureuze ex-First Lady, een excentrieke Brusselse onderzoeksrechter en de wufte dames uit ‘Downton Abbey’, dat terug vanaf aflevering één begint: vrouwen aan de macht vanavond op televisie. Dit is de selectie van onze chef showbizz Jelle Brans.

‘Ni Juge, Ni Soumise’: b uitenbeentje binnen justitie

Brussels onderzoeksrechter Anne Gruwez is er me eentje. Criminelen weigert ze een hand te geven en wie een grote mond opzet, krijgt dat dubbel en dik terug. “Het zou goedkoper zijn, moest u meteen sterven”, legt Brusselse onderzoeksrechter Anne Gruwez op een gegeven moment in ‘Ni juge, ni soumise’ (‘So help me God’) uit aan een man die ervan verdacht wordt vijf vrouwen te hebben overvallen. Twee makers van het iconische RTBF-programma ‘Strip-tease’ volgden haar drie jaar voor deze schitterende, prijswinnende documentaire, die een even leerrijke als bizarre inkijk biedt in de wereld van de Belgische justitie. Anderhalf uur lang ziet u een opeenvolging van memorabele scènes, met de ontwapenend eerlijke Gruwez in een glansrol. Zó eerlijk zelfs dat sommige buitenlandse filmcritici dachten dat het om een komische fictiefilm ging en dat Gruwez een actrice was. Op een Spaans filmfestival kreeg ze zelfs een speciale vermelding voor haar ‘vertolking’ als rechter.

NPO2, 22.50 uur

‘The Good Place’: s ublieme sitcom vol twists



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘L’enfer, c’est les autres.’ Letterlijk zelfs, in deze sublieme sitcom vol morele dilemma’s, onverwachte twists en slimme woordspelingen. The Good Place is de plek in het hiernamaals waar je terechtkomt na je dood. Tenminste, als je bij leven genoeg punten hebt gehaald. Slechts een fractie van de miljarden gestorven mensen komt er terecht: de hongerstaker, de vrijwilliger in vluchtelingenkampen, de belangeloze filantroop, ... door en door goeie mensen dus. Maar door een fout in het systeem komt de egoïstische, onbeschofte, kersvers overleden Eleanor Shellstrop in The Good Place terecht, terwijl ze dat echt niet heeft verdiend. Dus gaat ze in de leer bij professor ethiek Chidi, die een poging doet om haar te tonen hoe je een goed mens moet zijn. Klinkt als een klassieke, belerende sitcom, met voorspelbaar happy end. Maar niets is minder waar. De humor is scherp, het ziet er allemaal prettig surrealistisch uit en de ethische dilemma’s zetten je aan het denken. Niets is wat het lijkt, met elke aflevering wordt het verhaal alsmaar meer bizar. En net als je denkt dat de scenaristen zichzelf reddeloos in een hoekje hebben geschreven, volgt er steevast een briljante twist die het verhaal volledig op zijn kop zet. ‘The Good Place’ is bij ons weten ook de eerste Amerikaanse reeks waar met regelmaat over Nietzsche en Kant wordt gesproken, en die toch grappig blijft.

Netflix

‘Becoming’: i n het spoor van Michelle Obama



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Was er ooit een meer klassevolle vrouw te zien in de Amerikaanse politiek dan Michelle Obama? Vergeleken met wat er nu in het Witte Huis rondscharrelt, lijken de intelligentie, het fatsoen en de waardigheid die ze uitstraalt bijna iets uit een lang vervlogen tijdperk. De publicatie van haar memoires ‘Becoming’ in 2018 gaven de voormalige first lady nog meer aanzien, bovenop een internationaal celebrityprofiel waarmee ze bijna haar echtgenoot naar de kroon steekt. Vanaf vandaag is ze ook te zien op Netflix in haar eigen documentaire, die eveneens ‘Becoming’ heet. Volgens Michelle Obama gaat de docu verder waar het boek stopte. In ‘Becoming’ worden beelden getoond van hoe ze na de lancering van haar biografie op een wereldwijde tournee ging langs 34 steden, om zo contact te leggen met haar lezers. Het productiehuis van de Obama’s maakte deze docu, dus verwacht geen kritische vragen. Wel zien we de first lady op glamoureuze wijze in en uit gepantserde wagens stappen, grappen maken met haar bodyguards, backstage met vrienden en familie, op podia met Oprah Winfrey en in boekenwinkels met gewone mensen, die vaak oncontroleerbaar beginnen te huilen omdat ze oog in oog komen te staan met haar.

Netflix

‘Downton Abbey’: Britse aristocratie met fans over hele wereld

‘Downton Abbey’ groeide in korte tijd uit tot een begrip op de Britse televisie - en ver daarbuiten. Kort samengevat draait alles om de intriges van een Britse aristocratische familie aan het begin van de twintigste eeuw. Bedenker Julian Fellowes creëerde een fraaie inkijk in het leven van de familie van Lord en Lady Grantham vanuit hun indrukwekkende kasteel in Downton, in het noorden van Engeland. Het is het Verenigd Koninkrijk van honderd jaar geleden, toen de klassenmaatschappij nog je toekomst bepaalde. In China keken gemiddeld 140 miljoen mensen per week, in Europa stemden tientallen miljoenen kijkers op de serie af. Zelfs in de Verenigde Staten, waar ze al zoveel goede series maken, trok de zender PBS ruim 10 miljoen kijkers per aflevering. Met ook nog ‘s een recordaantal van 69 Emmy-nominaties, is ‘Downton Abbey’ waarschijnlijk zelfs de meest succesvolle (gescripte) televisie-export van Groot-Brittannië ooit. Tussen 2010 en 2015 nam de populariteit van de serie bijna hysterische vormen aan: er waren jarenlange wachtlijsten voor groepen om het kasteel in Berkshire, waar de serie werd opgenomen, te bezoeken. ‘Downtonites’ konden zich laven aan Downton Abbey-badschuim met een vleugje mandarijn en fresia en kochten sieraden geïnspireerd op de juwelen van de dames Crawley. BBC First, de zender die Brits drama met Nederlandse ondertiteling brengt, viert zijn vijfjarig bestaan nu door vanaf deze week dagelijks de eerste drie seizoenen opnieuw uit te zenden. Fijn voor de liefhebbers van de familie Crawley en hun kasteelpersoneel, want een nieuwe film of reeks staat voorlopig niet op de planning.

BBC First, 20.10 uur