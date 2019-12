De telenovelle is terug: VTM maakt opvolger voor 'Sara', 'David' en 'Ella’ MC

05 december 2019

00u00 0 TV Nu jongeren via VTM GO massaal de weg vinden naar oude Vlaamse telenovelles, heeft VTM groen licht gegeven voor een fonkelnieuwe opvolger van 'Sara', 'LouisLouise', 'David' en 'Ella'. Het nieuwe soapsprookje zou mogelijk al volgend jaar worden uitgezonden.

"Ja, er komt een nieuwe Vlaamse telenovelle. Omdat we jongeren een opvolger willen geven van 'Sara', 'Ella' en 'David'. Een nieuwe reeks, geschoeid op het klassieke recept: een modern sprookje, een fijn liefdesverhaal, in de vorm van een eindige soap", bevestigt creatief directeur Davy Parmentier. "We hebben de voorbije maanden met heel wat partijen samengezeten. Uiteindelijk zal productiehuis De Mensen, bekend van 'Spitsbroers', 'Beau Séjour' en 'Undercover', voor ons een nieuwe telenovelle ontwikkelen. Het scenario wordt nu geschreven en de casting is volop bezig. De opnames van de reeks zijn voorzien voor volgend voorjaar." Wanneer en hoe laat de nieuwe reeks te zien zal zijn, is nog onduidelijk. "Eén van de mogelijkheden is de vooravond. Zoals dat destijds het geval was."

3,5 miljoen views

Dat VTM een decennium na het succes van 'David' en co. met een nieuwe telenovelle wil uitpakken, is geen toeval. De 'feel good'-reeksen zijn hot in Vlaanderen. Zo is 'Sara', de moeder van de VTM-telenovelles, het tweede best bekeken programma van dit jaar op VTM GO, met liefst 3,5 miljoen views. 'LouisLouise' haalde er in 2019 al 1,5 miljoen en ook 'Ella' scoorde al 600.000 clicks. Het zijn vooral jongeren die gek zijn op de moderne sprookjes in soapvorm. Haast de helft van de kijkers, zo'n 45%, zijn 15- tot 24-jarigen. "Dat heeft ons doen nadenken en laten beslissen om het genre nieuw leven in te blazen", aldus Parmentier.

Op eigen ritme

Acht jaar geleden trok VTM de stekker uit de laatste telenovelle 'Ella', omdat de Vlaamse kijkers toen steeds vaker uitgesteld begonnen te kijken. En dat doen we nog steeds, meer dan ooit zelfs. Alleen heeft de commerciële zender met VTM GO nu een platform dat perfect toelaat om op je eigen ritme series te kijken.

"VTM is vandaag veel meer dan enkel een tv-station", zegt Parmentier. "We werken hard aan een Vlaamse Netflix en er is VTM GO, dat erg succesvol is." De nieuwe telenovelle zal dan ook zowel op lineaire televisie als op het online streamingplatform beschikbaar zijn.