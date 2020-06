De tegeltjeswijsheden van Karim en de opvolger van Timtation: wat we geleerd hebben uit ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

05 juni 2020

21u35 0 TV De deelnemers wisten ons aflevering na aflevering te entertainen, maar na vanavond kwam er onherroepelijk een einde aan dit seizoen van ‘Temptation Island’. Drie maanden na het laatste kampvuur lieten de koppelhelften nog één keer de camera’s toe in hun leven. En daar hebben ook wij enkele belangrijke lessen over het leven en de liefde uit getrokken.

1) Spijkers op laag water zoeken is een Olympische sport.

Toch als je Roshina (27) bent. Hoewel haar Karim (24) tijdens ‘Temptation Island’ geen poot verkeerd zette, bleef zij er wel van overtuigd dat hij de meest ontrouwe man ter wereld was. In plaats van haar problemen te relativeren, ging Roshina ze juist uitvergroten. We zouden kunnen zeggen dat dit een typisch vrouwelijke eigenschap is, maar dan krijgen we waarschijnlijk enkele boze feministen op ons dak. Dus dat gaan we niet doen.

Bekijk ook: Karim & Roshina blijven discussiëren over het verleden: “Het was geen 8 minuten”



Wat we wel kunnen besluiten: het lijkt erop dat Roshina toch iets geleerd heeft uit haar grote ‘Temptation Island’-avontuur. Ze doet echt haar best om Karim te vertrouwen, maar da’s duidelijk met vallen en opstaan.

2) Filosoferen kan je leren

Toegegeven: er zijn de afgelopen jaren al heel wat pareltjes qua uitspraken gepasseerd, maar geen enkel seizoen was zo vruchtbaar als dit jaar. En dat allemaal dankzij Karim. Leek de Nederlander aanvankelijk een hersenloze spierbundel, dan bleek onder z’n knappe uiterlijk - ja Felicia, we zijn het nog steeds eens met jouw lofzang - ook een fantastisch innerlijk schuil te gaan. Karim is niet alleen een jongen met een hart van goud, maar ook de man die tegeltjeswijsheden rondstrooit alsof het niets is. Of het nu over kundig gelegde hondendrolletjes, het eten van mandarijntjes of weersvoorspellingen gaat: Karim is your man.

3) Aandacht krijgen is leuk. Zelfs als je een lief hebt.

Ze waren al acht jaar samen, maar toch beslisten Angela (26) en Christian (28) om hun relatie te gaan testen tijdens ‘Temptation Island’. Of het echt een beproeving was? Daar twijfelen we aan, maar het was ongetwijfeld wel een boost voor het ego van Angela. Zij genoot met volle teugen van de aandacht die ze kreeg van de verleiders. En waarom ook niet? Een man (of vrouw) die zegt dat je mooi en interessant bent, dat mag je waarderen als je - lesje voor Zach en Arda - weet waar de grens ligt. Althans, dat vinden wij ervan.

4) Ware liefde bestaat. Soms.

Wie ons een beetje kent, weet dat wij op het vlak van de liefde behoorlijke doemdenkers zijn. Vandaar ook dat een programma als ‘Temptation Island’ gefundenes fressen is voor onze innerlijke ramptoerist. Bedrog, kwetsende woorden... het sluit allemaal perfect aan bij het beeld dat wij in ons hoofd van relaties hebben. Maar heel af en toe weet iemand ons toch te verrassen. Zoals Christian bijvoorbeeld. Hoewel hij werd omringd door een legertje gewillige dames, was er geen enkele single die voor hem kon tippen aan zijn Angela. Daar ontdooit zelfs ons hart van. Een beetje toch.

Bekijk ook: Angela klaar voor the next step: “Wanneer ga je mij ten huwelijk vragen, Chris?”



5) Ontkennen dat de aarde rond is, is ook een strategie.

Vraag maar aan Zach (24). Hoewel de Nederlander werkelijk alles deed om z’n vriendin Simone (31) slechte beelden te geven - zo dook hij meermaals met verleidster Romee de koffer in én noemde hij Simone een moderne Stalin -, was hij toch nog boos op haar toen ze hem niet gelijk ging verdedigen. Het leverde een arsenaal uitspraken op waar zelfs de flat earth society jaloers op is, want Zach bleef bikkelhard ontkennen dat de schuld bij hem lag. Iets dat hij tot op de dag van vandaag volhoudt.

Meer zelfs: in het geval van Zach kan je de waarheid zodanig veel geweld aandoen dat je besluit om wraak te nemen. Maar dat moet je dan uiteraard subjectief bekijken.

Nu ja: Zach is niet de enige deelnemer die zich daar dit seizoen schuldig aan heeft gemaakt. Ook Arda bewijst dat schuldinzicht iets heel relatief is. Zo heeft hij geen spijt van het immense verdriet dat hij Elke heeft aangedaan, maar wél van het feit dat heel België en Nederland z’n bedrog op televisie heeft gezien.

Net als Zach blijft Arda ook vandaag de dag ontkennen dat hij de schuldige is. Zou er soms een masterclass ‘Hoe word ik een asshole?’ bestaan waar wij nog niet van gehoord hebben?

Gelukkig staat Elke, de ex van Arda, sterk in haar schoenen. We hadden bij aanvang van dit seizoen nooit gedacht dat we zoveel respect voor haar zouden krijgen. Go girl!

6) Het is niet omdat je al 24 bent, dat je geen mama nodig hebt.

Althans, toch in het geval van Zach. Hij zag door z’n gedrag op ‘Temptation Island’ de relatie met Simone kapot gaan, en dat steekt. Zach mist alles aan Simone. Niet alleen wie ze is, maar ook wat ze doet. Zo zie je maar dat spijt altijd te laat komt. Zeker wanneer de was nog moet worden gedaan.

Bekijk ook: Traantjes bij Zach wanneer Simone hem niet kan vergeven voor zijn gedrag



7) Een beetje dom is ook lekker.

Leek ze tijdens het laatste vuurkamp ein-de-lijk te zijn wakkergeschud wat Zach betreft, dan blijkt Simone ondertussen weer te zijn ingedommeld. Hoewel ze Zach de ene misstap na de andere zag begaan (toen ze eenmaal beelden kreeg), speelde ze toch met het idee om hem te vergeven. Geen idee wat ze daarmee hoopt te bereiken, buiten een nog grotere teleurstelling aan het einde van de rit. Al is het uiteraard niet makkelijk om afstand te nemen van iemand die je graag ziet. De Franse denker Blaise Pascal zei het eerder al: ‘Le coeur a ses raisons que le raison ne connaît point.’

Gelukkig was er even later wél goed nieuws te melden: Simone vond haar verstand terug en besliste toch om de relatie met Zach definitief stop te zetten. Wij gaan even een vreugdedansje doen dan, hé!

8) Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Die van Arda ook.

Hasselaar Arda (26) begon met zijn vriendin Elke (23) aan het avontuur, maar al snel raakte hij betoverd door de charmes van verleidsters Amber en Eline. Uiteindelijk bleek de temptation te groot met laatstgenoemde, en bedroog Arda z’n vriendin met de Nederlandse schone. Eline gaf snel genoeg aan dat ze geen toekomst zag in de relatie met Arda, ondanks diens verwoede pogingen om haar naar Hasselt te lokken. Elke - bless her heart - probeerde het nog goed te maken toen ze weer in België waren, maar dat zag Arda niet zitten. Ah nee, nu had hij tijd om opnieuw z’n pijlen te richten op Amber. Mét succes, want de twee wonen sinds kort samen in de Limburgse stad. Wat voor de zoveelste keer bevestigd dat Arda met voorsprong de grootste foemp is die ooit heeft meegedaan aan ‘Temptation Island’. Ja, nog voor Timtation. Die toonde tenminste berouw over het bedrog dat hij Deborah had gelapt tijdens zijn verblijf in Thailand.

9) Zelfrespect, wat is dat?

Een vraag die wij heel erg vinden opgaan voor verleidster Amber. Hoewel we best begrijpen dat ze gevoelens kon ontwikkelen voor Arda, begrijpen we niet dat ze - nadat ze door hem zeer duidelijk aan de kant werd geschoven voor verleidster Eline - alsnog besliste om een relatie met de Hasselaar aan te knopen. We willen Amber dan ook graag helpen in de zoektocht naar haar zelfrespect, want dat gaat ze op deze manier niet vinden.

10) Elke is onze heldin!

Ze moest machteloos toezien hoe haar grote liefde Arda haar bedroog met verleidster Eline én vervolgens een relatie aanknoopte met haar collega Amber, maar op geen enkel moment verloor Elke tijdens dit seizoen haar waardigheid. Wij wensen Elke dan ook een fantastische toekomst, met veel liefde en genegenheid van de juiste persoon. We hopen bovendien ook dat Elke niet meer achterom kijkt, maar daar zijn we - na het horen van haar analyse omtrent Arda en Amber - behoorlijk zeker van.

Bekijk ook: Allerlaatste confrontatie: Elke is de liefheid zelve, Arda toont geen berouw



Tot volgend jaar!