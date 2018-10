De teams zijn compleet: deze stemmen strijden verder in ‘The Voice Kids’ TDS

19 oktober 2018

22u36

"Laatste auditiedag, laatste kans om te draaien", trapte Laura Tesoro de vijfde Blind Auditions van 'The Voice Kids' af. Niet alleen de kandidaten hadden zenuwen, ook bij de coaches sloeg de stress toe. Hen wachtte dan ook de taak om de laatste zangtalenten te overtuigen en hun teams te vervolledigen. Met welke kandidaten trekken Laura, Sean, Gers en K3 de Battle-arena in?

Ilya uit Rotem mocht de vijfde Blind Auditions aftrappen met ‘Twenty One’ van Milo Meskens. Voor hem was het hoe dan ook feest, want hij vierde zijn 12e verjaardag. Met zes zangers in de coachstoelen werd hij alvast getrakteerd op een verjaarsdagslied. Maar kreeg hij van één van hen ook het cadeau waarop hij hoopte?

Ook voor Lisa uit Adinkerke was het een speciale dag, want zij stond voor het eerst op een podium. Ze houdt van trage songs met een sterke tekst en kiest daarom voor ‘You Said You’d Grow Old With Me’ van Michael Schulte.

Elisabeth uit Brugge voelt zich als een vis in het water op een podium. Ze doet aan wedstrijddansen en moet dus veel optreden. Met ‘Never Tear Us Apart’ van Bisshops Briggs wou ze bewijzen dat ook zingen haar ligt. “Het is de eerste keer dit seizoen dat iemand de geweldige liveband overtreft. Jij speelt hen gewoon naar huis”, zei Gers.

Aja uit Tielt is een meisje met pit. Dat kan moeilijk anders als je ‘Ain’t No Other Man’ van power voice Christina Aguilera aandurft tijdens je auditie. Laura Tesoro herkende zichzelf meteen in Aja: “Ik heb dit nummer ook gezongen tijdens mijn deelname aan ‘The Voice’”. Is de nieuwe Laura opgestaan?

Met Silvie uit Minderhout kwam er pas écht een mini-Laura op het podium. De twee zagen er identiek uit: van kapsel, tot jurk en schoenen. De gelijkenissen tussen hen waren ook de andere coaches niet ontgaan: “Jullie zijn precies samen gaan shoppen”. Silvie bracht de klassieker ‘I Will Survive’ van Gloria Gaynor.

Spring-in-‘t-veld Nathan uit Kluisbergen kan niet stilzitten. Tijdens de week leeft hij zich samen met zijn mama uit in de zumbales, nu kon hij zijn enthousiasme kwijt in het nummer ‘Numb’ van Linkin Park.

Ook Lotte uit Kaster koos voor een stevig nummer: ‘Sweet Child o’ Mine’ van Guns N’ Roses. Ze ging wel voor een akoestische variant, die beter aansluit bij haar grootste hobby: zingen in een koor.

Dat Gers Pardoel een zwak heeft voor Louise weten zijn fans al jaren. De 14-jarige Louise uit Kapelle-op-den-Bos had bij hem dus al een streepje voor. Vanavond kwam ze haar kans wagen met ‘Skinny Love’ van Birdy. Zal Gers de hele dag aan haar denken?

Floris uit Sint-Pauwels hoopte dan weer in de smaak te vallen bij Sean Dhondt. Hij is een gepassioneerd drummer en zou dus nog veel van Sean willen leren. Tijdens zijn auditie liet hij zijn gevoelige kant zien met ‘Voor Haar’ van Gene Thomas.

“Ik vind de wereld heel saai zonder muziek”, zei de 11-jarige Kobe uit Brugge. Met zijn ukulele, gitaar of piano zorgde hij voor een beetje kleur. Dat hij ook zangtalent heeft, hoopte hij met ‘Country Roads’ van John Denver te kunnen bewijzen.

Ook Mamy uit Borgerhout deed er alles aan haar talent te tonen. Kon ze haar zenuwen onder bedwang houden op de lage én hoge noten van Rihanna’s ‘Stay’?

Eindigen doet ‘The Voice Kids met een knal. Daarvoor zorgde de 13-jarige Helena uit Heusden. Haar muzikaal talent erfde ze zonder twijfel van haar papa, die vroeger de Vlaamse concertzalen afschuimde met de punkband Janez Detd. Dat Helena nu op haar beurt met het rocknummer ‘Lubbock or Leave It’ van Dixie Chicks probeerde te scoren, maakte haar vader apetrots.

Dit zijn de teams!

De voorbije vijf weken betraden heel wat staffe kids dus het podium van ‘The Voice Kids’. In de Blind Auditions hoopten ze allemaal minstens één rode stoel om te doen draaien om een plekje te bemachtigen in het team van één van de coaches. Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3 hebben hun teams nu samengesteld en zijn klaar voor de tweede fase van het programma: de Battles.

Team Gers

Bestaat uit: Jade (14), Laura (13), Lotte (11), Lindsy (14), Josephine (10), Louise (14), Noa (13), Kato (14), Sari (14), Victoria (11), Indy (14) en Stien (14)

“Mijn team is gevormd, we zijn klaar voor de Battles. Ik heb er heel, heel, heel veel zin in. Vooral omdat ik weet dat Team Gers gewoon gaat winnen”.

Team K3

Bestaat uit: Aja (13), Amber (13), Anaïs (12), Axelle (14), Ebe (14), Helena (13), Jools (11), Kylan (9), Lola (14), Luca (10), Maëlle (12) en Mary (12)

“Enerzijds jammer dat de Blinds erop zitten, want dat was super leuk om te doen. Nu kijken we uit naar de workshops waarin we de kinderen écht leren kennen. Wij gaan erg competitief worden in de volgende fase van de wedstrijd, denken we”

Team Laura

Bestaat uit: Emma (12), Evi (13), Charlotte (14), Marilys (14), Ricardo (13), Kyle (14), Eva (14), Mamy (14), Noor (14), Hanne (12), Lauren (14) en Silvie (13)

“Ik weet hoeveel ik geleerd heb tijdens mijn Voice-avontuur. Ik hoop dat ik mijn team even veel kan bijbrengen.”

Team Sean

Bestaat uit: Anna (13), Billy (14), Elisabeth (14), Emma (12), Eva (10), Helena (12), Jolien (11), Karry (14), Latif (12), Lisa (14), Nathan (12) en Soraya (13)

“Ik heb enorm straffe stemmen bijeengesprokkeld tijdens de Blind Auditions. Nu begint het leukste deel: samen muziek maken. Let the battles begin!”