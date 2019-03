De studio van VTM NIEUWS is genomineerd voor een PromaxBDA Award KD

01 maart 2019

13u47

Bron: VTM 0 TV De studio van VTM NIEUWS, die in september vorig jaar nog een update kreeg, is opnieuw genomineerd voor de prestigieuze PromaxBDA Awards in de categorie ‘Beste Set Design’. De prijzen worden uitgereikt op 26 maart.

De twee hoofdredacteurs van VTM NIEUWS, met name Nicholas Lataire en An Goovaerts, laten weten heel blij te zijn met de nominatie. “We zijn altijd heel ambitieus met onze studio en de grafische invulling ervan. Met onze set willen we klasse en vernieuwing uitstraling, wat bij deze bevestigd wordt door de internationale jury die opnieuw het fris, eigentijds en innovatief karakter beloont.”

De huidige VTM NIEUWS-studio werd uitgedacht door een team in Vilvoorde en samen ontwikkeld met het internationaal vermaarde grafische bureau Gédéon uit Parijs en Jago Design, een set design bureau uit Londen dat ook voor BBC en andere wereldspelers werkt. De studio van VTM NIEUWS werd ook al verschillende keren gekopieerd in het buitenland.

Het is reeds de tweede keer dat VTM NIEUWS genomineerd wordt. In het verleden werd de nieuwsstudio ook al genomineerd bij de Eyes & Ears Awards of Europe, de belangrijkste tegenhanger van de PromaxBDA Awards.