De strijd voor het perfecte Instagram-lijf: bekijk hier de volledige docu van 'Telefacts Zomer' SD

04 september 2018

22u30

Bron: VTM nieuws 0 TV 'Telefacts Zomer' rondt dit seizoen af met een reportage over de drang van meisjes om er perfect uit te zien, vooral dan op sociale media. Bij sommigen is de druk zo groot, dat zelfs hun relatie er volledig onderdoor gaat.

Op Instagram vind je tegenwoordig evenveel foto’s van billen en borsten als leuke en gezellige vakantiefoto’s. Het lijkt normaal geworden om in een niets verhullende outfit op de foto te staan. Voor veel meisjes en vrouwen is de druk dan ook groot geworden. Elke klik confronteert hen met het vrouwelijke ideaalbeeld. Ze dromen ervan om even mooi te worden als de droomvrouwen op de sociale media en kiezen steeds vaker voor plastische chirurgie.

HLN