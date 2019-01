De strijd tussen Vlaamse vrouwenzenders: Vitaya springt in stilte over VIJF MC

11 januari 2019

00u00 0 TV De machtsoverdracht gebeurde in stilte, haast onopgemerkt, maar Vitaya heeft de voorbije maanden VIJF verdrongen als grootste Vlaamse vrouwenzender. VIJF had met 'Temptation Island' wel nog een kijkcijferkanon in het voorjaar. Maar zodra dat afgelopen was, wist Vitaya marktaandeel af te snoepen.

Eén is en blijft de grootste Vlaamse tv-zender, VTM beleefde een bijzonder succesvol jaar en ook VIER deed het erg aardig. Dat wist u al. Maar achter de Vlaamse tv-groten, goed voor zowat 75% van alle kijkers, leverden Vitaya en VIJF een pittig duel om de gunst van vrouwelijk Vlaanderen. En opvallend: Vitaya, dat de hele dag vrouwen wil bereiken, is op dagbasis in relatieve stilte over concurrent VIJF gesprongen. Zo haalde de zender vorig jaar 8,4% marktaandeel bij vrouwen tussen 18 en 54 jaar. VIJF was dan weer goed voor 6,0% 'all-day'. In primetime (17-24 uur) deed die zender het wél nog beter dan Vitaya. Met dank aan 'Temptation Island' in het voorjaar. VIJF haalde er 6,6%, terwijl Vitaya er 6,1% scoorde.

Jonger publiek

Vitaya scoort dus vooral tijdens de daluren. En dat doet het met veel vrouwvriendelijke films, de 'medische zondag' ('Het spreekuur' en 'Ambulance'), leuke series en documentaires. Of zoals ze het bij Vitaya zelf omschrijven: "van 'wauw' tot 'auw', van prachtig tot keischattig. Genieten van de momentjes voor jezelf: een flinke dosis me-time."

"In april 2016 hebben we de zender een nieuwe look gegeven en het merk scherper gesteld. Voordien bereikte Vitaya vooral wat oudere dames. We hebben toen hard gewerkt om een jonger publiek te bereiken", blikt programmadirecteur Ricus Jansegers terug. "Afgelopen zomer is dan de tweede boost gekomen. Met de straffe sportzomer boden we op Vitaya een uitgebreid menu aan voor vrouwen. Dat werkte prima. Sterker, in het najaar stelden we vast dat we dat bereikte publiek behouden hadden. Afgelopen kerstperiode hebben onze kerstfilms het ook écht uitstekend gedaan. Met als resultaat dat Vitaya, waarmee we al een tijdje over de hele dag beter scoren dan VIJF, het nu ook in primetime af en toe beter deed."

De top tien van best scorende programma's op Vitaya en VIJF laat nochtans wat anders zien. Want Vlaanderen kijkt nog altijd véél liever naar de verleidingskunsten van Joshua in 'Temptation Island' (VIJF, 833.591 kijkers) dan naar Joshua Winter, één van de hoofdpersonages uit de Duitse soap 'Sturm der Liebe' (Vitaya, 238.621 kijkers). "Daar moeten we dan ook niet flauw over doen", geeft Jansegers grif toe. "Op momenten dat VIJF met zijn grote kanonnen komt, piekt de zender en komen we met Vitaya niet eens in de buurt. Maar, het zijn pieken, terwijl Vitaya een mooie, stijgende lijn laat zien. De vrouwen die komen, blijven ook."

"Met VIJF mikken we inderdaad consequent op primetime. VIJF is geen all-dayzender en heeft in 2018 het beste jaar ooit gescoord", aldus SBS-woordvoerder Kristof Demasure. Toch plooide de vrouwenzender na het succesvolle voorjaar volledig terug op films en buitenlandse reeksen. 'Zo man zo vrouw', één van de vroegere sterkhouders, werd dan weer getransfereerd naar VIER.

1. Sturm der Liebe17-01238.621

2. Het spreekuur21-01 181.089

3. Ambulance25-11 173.048

4. Verslaafd! 21-01169.990

5. Steenrijk, straatarm27-11169.795

6. Masterchef Australia03-12 163.739

7. Kinderziekenhuis 17-06 153.185

8. Een frisse start met Vtwonen27-11 148.527

9. Inside Birmingham Children's Hosp.18-11 146.554

10. Home and Away24-01 145.616

1. Temptation Island01-02 833.591

2. Goedele On Top22-03 418.909

3. Oh My God04-09 288.550

4. Sex Tape25-09 286.641

5. Criminal Minds15-10 243.934

6. Tipsy23-10 209.314

7. New Amsterdam28-11 196.921

8. Adam Zkt. Eva VIPS08-02 190.088

9. Grey's Anatomy28-03 180.392

10. Shopping Queens02-05 170.064