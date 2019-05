Exclusief voor abonnees De sterke band van Kommil Foo-broers Raf en Mich: “Je moet een beetje fan zijn van elkaar om het dertig jaar samen vol te houden” VVDW

20 mei 2019

21u55

Bron: Story 0 TV De een heeft drie jonge kinderen en een groot relativeringsvermogen, de ander een latrelatie en een impulsief karakter. Maar op het podium vallen de verschillen tussen broers Mich (50) en Raf (55) Walschaerts weg en vormen ze eensgezind het cabaretduo Kommil Foo. Hun hechte band wordt eens te meer duidelijk in ‘Liefde voor Muziek’. In Story vertellen de broers er alles over.

Al dertig jaar is Kommil Foo een succes, en dat heeft alles te maken met de eigenzinnige mix van humor en muziek van de broers Walschaerts. Intussen zijn ze allebei fabuleuze vijftigers, maar de goesting om op te treden wordt er niet minder op. Momenteel zijn ze samen te zien in het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’, en in september gaat hun nieuwe voorstelling ‘Oogst’ in première in de Brusselse Ancienne Belgique. Het wordt een soort ‘best of’ van alle voorgaande shows. En dat zijn er na drie decennia al heel wat. Toch zijn Mich en Raf nog lang niet op elkaar uitgekeken. “Wij voelen elkaar heel goed aan en trekken aan dezelfde kar”, aldus Raf. “Mich en ik tillen elkaar als het ware op. Bij ons is het meer dan ‘één plus één is twee’. Als wij samen op het podium staan, is dat een meerwaarde. Daarnaast doen we ook soloprojecten, want die houden ons fris.” Mich kan dat alleen maar beamen. “Omdat we kritisch durven te zijn voor elkaar, blijven we goed in ons vak. Daarnaast staan we natuurlijk altijd klaar voor de ander, als er iets scheelt op persoonlijk vlak.”

