De stemmen zijn binnen: deze koppels overleven volgens jullie ‘Blind Getrouwd’ SD

31 maart 2019

12u00 0 TV Deze week lanceerden we onze ‘Blind Getrouwd’-poll en jullie stemden massaal (waarvoor dank!). Meer dan 15.000 mensen dachten mee na over het lot van de kandidaten. Wie blijft samen en wie overleeft dit avontuur niet? Dit is wat jullie ervan denken.

Joke en Stijn

Over Joke en Stijn zijn de meningen het meest verdeeld. 46% verwacht dat de 31-jarige leerkracht en haar 30-jarige account manager getrouwd zullen blijven, maar 32% twijfelt. 22% van de stemmers denkt dat het koppel uit elkaar zal gaan. Op tv konden we zien dat Stijn langzaam maar zeker voor zijn Joke begon te vallen en haar een mooie persoon noemde met een fantastische persoonlijkheid. Joke bleef eerder op de vlakte over haar gevoelens, zodat ook Stijn onzeker blijft over hun toekomst. De resultaten van deze stemming lijken die onzekerheid mooi te illustreren.

Victor en Line

Jullie zijn optimistischer over het lot van Victor en Line. 59% van de stemmers gelooft dat de twee 29-jarigen het avontuur samen zullen beëindigen. 14% ziet echter geen toekomst tussen de Arendonkse office manager en zijn Antwerpse assistente. Victor zelf lijkt nog niet honderd procent overtuigd dat zijn relatie met Line een toekomst heeft, zo vertelde hij in een vorige aflevering: “Ik heb schrik voor het beslissingsmoment. Ik geef onze relatie 50% kans.” Wij geloven alvast dat hij hun relatie echt wel wat hoger mag inschatten, omdat doctoraatsstudente Line ontdooid is en Victor echt wel galant is en goed bij haar past.

Annelies en Joris

Al wekenlang trekken donkere wolken zich samen over Annelies en Joris, en dat vertaalt zich in jullie stemgedrag. Een overweldigende 85% verwacht dat het jonge koppel zal scheiden. Amper 1% gelooft nog in een goede afloop. Dat Joris te veel te snel wilde en Annelies meer tijd nodig had om te ontdooien, zorgde al snel voor problemen tussen het koppel. De twee zagen erg goed in waarom ze gematcht waren door de specialisten, maar de chemie tussen de pasgehuwden werkte niet. “Ik word niet snel verliefd. Ik ga er pas voor als ik meerwaarde zie”, maakte Annelies duidelijk.

Tim en Elke

Het meeste vertrouwen hebben jullie in het huwelijk van Tim en Elke. 77% van de stemmers selecteerde ‘Ja, ze zijn voor elkaar gemaakt’, en amper 6% vreest dat het toch slecht zou aflopen tussen de 37-jarige product assistant en haar 35-jarige key account manager. Ook uit de reacties blijkt dat jullie vooral voor Elke en Tim duimen. Zo schrijft Samantha Houben: “Elke en Tim. Allee, ik hoop het toch. Ze zijn zo goed samen. Beide zulke toffe, lieve mensen. Ze verdienen het.” Ook Philippe Schotte is fan: “Misschien Elke en Tim, de anderen op termijn ... kansloos.” Erwin Lambrechts is dan weer wat kritischer: “Geen enkel koppel overleeft het. Zelfs Elke en Tim niet, want zij is te timide.”

Morgenavond komen we te weten welke koppels na vijf weken getrouwd blijven.

Meer over Tim

Annelies

Victor

Joke

Stijn

Line

Joris

samenleving