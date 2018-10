De stem van Martine Tanghe begeeft het bijna tijdens ‘Het Journaal’ KD

24 oktober 2018

21u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Een opvallend geluid tijdens ‘Het Journaal’ op Eén: Martine Tanghe (62) klonk behoorlijk schor tijdens de uitzending. “Gewoon een verkoudheid”, klinkt het bij de VRT.

Het was enkele kijkers tijdens de middaguitzending al opgevallen dat de stem van het nieuwsanker wat zwaarder klonk, maar om 19 uur begaf hij het bijna. “Martine heeft gewoon last van een verkoudheid”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. Hoewel de stem van het tv-gezicht bij momenten stokte, weigerde ze verstek te geven. “Martine voelde zelf aan dat vervanging niet nodig was, dat is ook gebleken in de uitzending.” Want haar stem haalde het einde van ‘Het Journaal’ nog net.

Maar wat zal dat morgen geven? “De komende twee dagen is Martine sowieso niet aan de slag”, klinkt het. De vooraf geplande vrije dagen komen haar nu dus goed uit. Of Martines stem na twee dagen volledig hersteld zal zijn, valt natuurlijk nog af te wachten.