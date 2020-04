De spoedafdeling vóór corona: vijfde seizoen ‘Spoed 24/7' van start SDE

27 april 2020

00u00 0 TV Hoe het er op dit moment op de spoedafdelingen aan toe gaat, zien we met de regelmaat van de klok in journaals en documentaires. Wie heimwee heeft naar de tijd voor de coronacrisis, kan vanaf vandaag naar het vijfde seizoen van 'Spoed 24/7' kijken.

Naar goede gewoonte registreerden 60 vaste camera's alles wat er op de spoedafdeling van het UZ Gent gebeurde. In de eerste aflevering maken we onder meer kennis met Daniel, die in hoogspanningscabines werkt. Een vlamboog trof hem in het gezicht. Ook de 1 maand oude Quinten belandt op de spoedafdeling. Hij kan moeilijk ademen en heeft helemaal geen fut meer. De Gentse spoedartsen proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

'Spoed 24/7', 20.20 uur op Eén