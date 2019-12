De specialist finale-spelen verslikt zich uitgerekend in de finale van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

04 december 2019

22u35 0 TV Drie keer was de finale een fluitje van een cent en ook de vierde keer wenkte een vierde ‘kleine’ overwinning. Tot voetballer Jelle Vossen zich liet verleiden tot een vijfde goede antwoord en zo de overwinning in de voeten van nieuwkomer André Hazes schoof. Geen finaleweken voor Jelle Vossen dus. En oh ja, Lieven Scheire is met een zekere achtste deelname nu al de beste speler van dit seizoen.

De kaarten zijn nagenoeg geschud voor de finaleweken van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Sopraan Astrid Stockman wordt net voor de eindstreep nog voorbijgestoken door Lieven Scheire. Wat er in de laatste aflevering ook gebeurt, Scheire eindigt met acht deelnames en al zeker zes overwinningen. Hij verdwijnt dus even en zal pas terugkeren voor de grote finale van ‘De Slimste Mens’.

Na de recordscore van dinsdag, ging het er in de 31ste aflevering iets minder straf aan toe. En was er (nog) meer tijd voor grappen en grollen. Met dank aan ‘Hollands leukste’ André Hazes en een alweer hilarische James Cooke. Die vertelde onder meer een over verhaal hoe hij ontdekte dat zijn vader ‘scheef ging’. Dat was, nota bene, met een verrekijker die hij meekreeg om naar de vogeltjes te kijken.

Opmerkelijk

Tot slot, een merkwaardige vaststelling. VRT-nieuwsgezicht Bart Schols stapt in de allerlaatste reguliere aflevering in ‘De Slimste Mens’. Hij mag niet verliezen om verder te kunnen, da’s logisch. In dat geval moet hij het vanaf maandag opnemen tegen de allerbeste kandidaten van dit seizoen. Alles behalve een dankbare opdracht.

De leukste quotes

Geert Hoste (wat hij verwacht van André Hazes): ‘Ik zal al blij zijn als hij niet met mijn vrouw naar huis gaat. ’t Is een blonde Hollandse vrouw’.

Van Looy (op zijn best): ‘Na Reagan komt … zonneschijn’.

Lieven Scheire (over de fans van André Hazes): ‘De vrouwelijke fans zijn de Hazes-lipjes’.

Van Looy (blijft scoren): ‘Anabole steroïden … Slecht voor de banaan’.

Kantelmomenten

Hazes start bijzonder slecht en heeft na de Puzzelronde een slappe score van 81 seconden. Met Disney-tattoo’s speelt hij een perfecte fotoronde en heeft plots de smaak te pakken. Op dat ogenblik verliest Jelle kostbare tijd.

In de finale speelt Jelle alweer sterk, maar hij blundert tactisch door een vijfde goede antwoord te geven en zo bij een 3-10 stand alle kansen aan Haes te geven. Die speelt verrassend uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire 465 sec.

2. André Hazes 349 sec.

3. Jelle Vossen 264 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen

2. Lieven Scheire 7 deelnames 6 overwinningen 1 finale gewonnen

3. Thomas Huyghe 6 deelnames 5 overwinningen

4. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen

5. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen

6. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales

7. Bart Hollanders 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen

8. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen

9. Amelie Albrecht 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen

10. André Hazes 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer: Journalist-presentator Bart Schols