De spanning stijgt in ‘Familie’: Lars en Mathias in de clinch en Karen Damen maakt haar opwachting TDS

16 februari 2020

19u00

Bron: VTM 0 TV Net voor de start van een nieuwe ‘Familie’-week blikken Kürt Rogiers en Peter Bulckaen vooruit naar een week vol spannende ontwikkelingen. Het komt tot een fysieke confrontatie tussen hun karakters Lars en Mathias én het personage van Karen Damen, verzorgster Vanessa Mariën, maakt haar opwachting.

“Dat pikt hé, jongen. Dat het kind van mij is”, knipoogt Kürt Rogiers, die Lars speelt, tegen Peter Bulckaen, die in de huid van Mathias kruipt. “Je bent stout geweest, je hebt mij uitgedaagd. En ik vond dat ik u deze week eens goed op uw plek moest zetten." De gemoederen tussen de twee lopen hoog op. Het gaat zelfs zo ver dat Lars een klap verkoopt aan Mathias. “Deze fysieke confrontatie heeft voor mijn personage best wel wat gevolgen, hele grote gevolgen”, wakkert Kürt Rogiers het mysterie aan.

Toch is het niet allemaal ellende de komende week. “Er komt een hele mooie verschijning in beeld. Je gaat er fan van zijn”, zegt Peter Bulckaen. Hij heeft het natuurlijk over Karen Damen, die haar intrede als verzorgster Vanessa Mariën maakt, een graag geziene verschijning onder de bewoners van het rusthuis waar Anna (Annie Geeraerts), Albert (Ray Verhaeghe) en Alfons (Jaak Van Assche) verblijven. Vanessa is de collega van Tony, een rol die sinds afgelopen dinsdag wordt vertolkt door nieuwkomer Jeroen Van Dyck.