De spanning stijgt in ‘De Mol’: advocaat Bart molt met de glimlach en speelt de bende op een hoopje Mark Coenegracht

12 april 2020

21u05 6 TV Nog welgeteld één aflevering te gaan en we kennen de drie kandidaten die de finale van ‘De Mol 2020’ mogen spelen. Tunnelvisie of niet, super-advocaat Bart Lintermans blijft met grote voorsprong onze kandidaat Mol. In de finale zal het om de winst allicht gaan tussen consultant met dwerggroei Christian Jansen en de heel erg gedreven studente Alina Lyussina. Wij vrezen dat bankbediende Jolien Derck, die te gretig was en zich zo genadeloos liet mollen, net te kort zal schieten.

Een bijzonder onderhoudende aflevering, zonde grootse of spectaculaire proeven. Al was het decor voor de pentatlon uiteraard wel indrukwekkend en historisch. Maar de kandidaten bakten er tegen oud-kampioenen uiteraard niets van. En Bart gaf afvaller Salim dan ook nog eens een cadeautje van 1.500 euro mee naar huis. Een mooie geste. Als kandidaat of als Mol.

De ouzoproef vertelde vooral veel over het verleden van sommige kandidaten, maar was voor het overige niet echt spannend. De kamerproef had een te hoog scoutsniveau, maar kende wel een thriller van een finale. Met een intens pingpongspel tussen de mol en kandidate Jolien. Met verve gewonnen door de mol. Het belooft voor de laatste reguliere aflevering volgende week.

Bekijk ook: Salim krijgt een make-over om ongemerkt wraak te kunnen nemen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dit viel ons nog op bij de vijf kandidaten

Alina (20), studente logopedie

Kwam niet echt uit de verf in deze aflevering. Nog voor de start van de pentatlonproef verstuikte ze haar voet tijdens een partijtje Grieks dansen. Wij bekeken het bewuste moment vertraagd terug en zagen dat ze wel degelijk haar voet lelijk omsloeg. Maar als sportieve dochter van een internationale vrouwelijke scheidsrechter kon dat duidelijk niet deren. Was tegen een oud-kampioen geen partij in het discuswerpen. Het tegendeel had verbaasd. In de ousobar kwamen we vooral te weten dat Alina al een behoorlijk hard en zwaar leven achter de rug heeft. In de kamerproef maakte ze een ongelukkige keuze door voor zout te gaan om ijs te smelten. Los van die vaststelling blijft Alina wel netjes in ‘De Mol’.

Bart (43), advocaat

Blijft met stip onze kandidaat Mol. Lange leve tunnelvisies. Of het voorgevoel. Speelde sterker dan ooit voorheen. Had permanent alles netjes onder controle. Maakt een deal met Salim en zorgt ervoor dat hij die afspraak kan nakomen. Struikelt zeer onhandig tijdens het lopen. Wil sober en attent blijven als mol en laat de ouzo passeren. Kan verder weinig mollen in deze proef. In de kamerproef is hij geniaal. Schakelt zich meteen zelf uit om dan in de ultieme ronde Jolien perfect te bedriegen. Sterk staaltje molwerk.

Bekijk ook: Jolien staat oog in oog met de Mol



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Christian (26), consultant

Kon wegens zijn gestalte in de pentatlon uiteraard geen potten breken. Deed toch voortreffelijk zijn best. In de ouzobar kwamen we te weten dat hij ooit een man had gekust en op een datingsite had gezeten. Vooral Bart vond dat grappig. Danste ondanks ouzo mooi de sirtaki. In de kamerproef sprong hij alsof zijn leven er af hing. Aandoenlijk, maar niet spelbepalend.

Dorien (27), sauna-uitbaatster

Zoals we vorige week al mee gaven, Dorien was en is vooral een fijne kandidate. Zo eentje die je altijd in het gezelschap wil treffen. Smeet zich op de worstelmat, maar na anderhalve minuut was het energievat leeg. Viel ook in de kamerproef snel af. En zag haar deelname ten einde komen door een rode duim.

Jolien (25), bankbediende

Kon niet op zware mol-sabotages betrapt worden. Is dus ofwel perfect ofwel niet de mol. Raakte in de kamerproef tot in de laatste ronde, maar pokerde daar tegen een mol die duidelijk een klasse sterker was. Maakte de grote fout om alle voordelen te willen binnenhalen en kreeg dus het deksel op de neus. Geen pasvragen, geen naam van de hoofdverdachte van Salim, geen dagboeken van de andere kandidaten. En geen geld voor de pot.

Gesneuveld

Gilles, de horeca-uitbater uit Deurne.

Bruno, de technisch-directeur uit Vosselaar.

Els, lerares uit Tielt

Laure, management assistant, uit Duffel

Salim, shopmanager bioscoop, uit Mechelen

Dorien, sauna-uitbaatster, uit Balen

Bekijk ook: De favoriete spelletjes op de speelplaats waren ‘Gescheurde foef’ en ‘BIR’



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de pot:

Voor de groep: 18.995 euro

Verloren: 55.125 euro

Kandidaat-winnaar

1. Christian

2. Alina

3. Jolien

Hoogste Mol-gehalte

1. Bart

2. Christian

3. Alina