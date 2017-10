De Slimste Mens: smoelen trekken om tijd te winnen De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 5 Mark Coenegracht

23u00 85 VIER TV Vijf seconden lang de allerlelijkste smoel die haalbaar is trekken. Om tien seconden winst binnen te halen. 'No problemo' voor Goedele Wachters, Frances Lefebure en Sean Dhondt, de drie kandidaten die aflevering vijf van 'De Slimste Mens ter Wereld' bevolkten. En lelijk waren de smoelen. 'Eén van de vele verborgen talenten van mij', maakte VRT-nieuwsanker Wachters duidelijk. Voor de volledigheid: actrice Lefebure ging met de tien seconden aan de haal.

Het was evenwel acteur-jurylid Stefaan Degand, op 13 oktober 39 jaar geworden, die met alle aandacht en met alle complimenten aan de haal ging. Groot, Groter, Grootste Respect voor de acteur. Midden juli werd hij getroffen door het allerergste noodlot dat een mens kan overvallen. De acteur verloor toen in één klap zijn eeuwige liefde Julie en hun ongeboren kind. Nu, drie maanden later, raasde Degand als een ontembare energiebron door 'De Slimste mens'. Hij vuurde mitraillettegewijs moppen, klinkklare onzin, gedichten, op- en aanmerkingen af. De lach op de lippen, perfect acterend. Naast hem knuffelbeer-droge paljas en grappenmaker Jonas Geirnaert. Geen gêne nodig. Geen verwijzing of excuus nodig. Degand kwam, zag en won. Héél straf.

O ja, Goedele Wachters won het spelletje. In de finale stuurde Frances Lefebure nieuwkomer Sean Dhondt meteen weer naar VTM.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over Sean): 'Sean Dhondt is geen misse. Hij komt hier bewijzen dat VTM-ers ook kunnen quizzen'.



Sean (of hij kan quizzen): 'Ik wil geen uitspraak doen of ik De Slimste Mens ter Wereld kan worden, maar ik heb er wel geweldig veel zin in. Ik heb de kranten wat extra gelezen en ben achterover gevallen hoe freaky anderen hier hebben gezeten en zich hebben voorbereid'.



Sean (over oorringen): 'Die zijn er al een jaar uit. Maar tattoos komen er nog constant bij. Ik heb nog twee afspraken'.



Stefaan (maakt kennis met Allison, de vrouw van Sean): 'I have a loge here. A very beautiful loge with flowers and many alcoholism. Ik heb dus een loge met heel veel alcohol'.



Goedele (over Sean): 'Ik ken hem niet, wel uit de media'.



Stefaan (tegen Allison): 'Did you see it. There's physical contact. Physical contact!'



Waarop Allison (tegen Sean): 'You're sleeping on the couch tonight'.



Goedele (geeft zich weer wat bloot): 'Ik ben eigenlijk helemaal niet bijgelovig. Maar nu plots geweldig. Ik heb altijd al deze oorbellen aangehad. En ik vond die straks plots niet. Dus paniek bij mij. Ja, die quiz doet rare dingen...'.



Stefaan (over Jonas): 'We kennen elkaar niet zo goed. We hebben wel een paar gezamenlijke vrienden. Nelson Mandela, Jo De Meyere en Vanessa Chinitor'.



Jonas (over Stefaan): 'Ik denk dat wij heel mooie Facebookvrienden zouden kunnen worden. Maar Stefaan zit niet op Facebook. En ik ook niet. Dus gaan we tijdens de quiz wat bijbabbelen en aftasten. Dus hou uw quiz zo stil mogelijk'.



Sean: 'Ik ben blij dat de dienstplicht is afgeschaft. Ik ben een te groot mietje'.



Jonas (over soldaat zijn): 'Ik zou een slechte soldaat zijn. Ik kan slecht tegen stress. Om dan op een shoppingzondag op de Meir te gaan staan'.



Jonas: 'Ik ben Het Journaal beginnen bingewatchen. Ik zit nog maar aan 1997. Milosovic, dat ziet er een deugniet uit'.



Frances (over spelletjes): 'Neen, ik kan niet kwaad worden bij spelletjes. Ik ben totaal niet competitief'.



Waarop Goedele: 'Zegt de vrouw die vorige keer gewonnen heeft'.

Hilarische momenten

Stefaan Degand steekt een ode af aan Goedele. 'Goedele Goedele Goedelahiti. Eindelijk zeven uur daar is ze. De verschijning...'. Waarna hij alles nog eens overdoet voor 'Tinnitus'... Stefaan slaat genadeloos toe bij een vraag over koolrabi, een smakelijke frisse knolgroente. Maar wel een vergeten groente. En dus haalt Stefaan uit. 'Het is geen grap. Het is een groente. Helemaal vergeten hé. Vergeten hé. Dat komt op uw bord hé. Allez jong. Ik was u helemaal vergeten. Sorry hé. Kool-rabi'.



Waarop Jonas verder gaat: 'Ik heb eens groentesoep gemaakt met vergeten groenten. Dat was gewoon warm water...'.



Het hilarisch moment van de avond: de drie deelnemers trekken om ter best lelijke smoelen. Goedele Wachters is ronduit angstaanjagend. 'Ik heb heel veel verborgen talenten. Dit is er één van'.



Jonas kent zijn aardrijkskunde goed of heeft goed van buiten gestudeerd. Hij vertelt perfect hoe je van Noorwegen naar Noord-Korea kan gaan. 'Via Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Irak, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakstan en China. En daar aan de rotonde rechtsaf'.



Goedele Wachters wil de naam van de ontwerpster van haar kleed niet bekend maken. En fluistert dan maar wat in het oor van Francres. Die dan vertelt dat ze weet dat het Nathalie Vleeschouwer is.



Gewezen Slimste Mens-deelnemer en rabijn Aaron Malinsky mag een vraag stellen aan de deelnemers. Vanuit een botsautootje. Hij wordt voortdurend aangereden en moet telkens opnieuw aan zijn vraag beginnen.

Kantelmomenten

Na ruim een kwart uur spel staat Sean nog op zijn beginscore en hebben Goedele en Frances elk exact 10 seconden gewonnen. In de 'Open deur'-ronde maakt Goedele dan een eerste keer het verschil. Zij weet als enige alle antwoorden te geven.



Opvallend hoe ook nu weer de drie kandidaten erg vlot hun puzzel oplossen. De fotoronde is wél moeilijk, maar Goedele kan haar voorsprong verder uitbouwen.



In een ronduit slechte filmronde weten Goedele en Frances elk 90 seconden weg te kapen, Sean 70 seconden. Opmerkelijk dat Goedele de film 'D'Ardennen niet herkent. Maar ze wint moeiteloos. In de finale weet Frances uitgerekend met een (gemakkelijke) voetbalvraag Sean naar huis te spelen.

De eindscore (voor het finalespel)

Goedele Wachters: 390 sec.

Frances Lefebure: 319 sec.

Sean Dhondt: 266 sec.

De stand

1. Goedele Wachters: 5 deelnames, 3 overwinningen

2. Tijs Vanneste: 3 deelnames, 1 overwinning

3. Frances Lefebure: 2 deelnames, 1 overwinning

4. Bartel Van Riet: 2 deelnames

5. Rob Vanoudenhoven: 1 deelname

Dominique Deruddere: 1 deelname

Sean Dhondt: 1 deelname

Nieuwkomer: Dalilla Hermans