De ‘Slimste Mens’ is bekend: “En ik ben dus écht geen quizzer he” Mark Coenegracht

19 december 2019

22u45 66 TV Het is gebeurd: de nieuwe ‘Slimste Mens Ter Wereld' is bekend. In de finale klopte de gedoodverfde favoriet zijn tegenstanders met ogenschijnlijk gemak, iets waar de kandidaat in kwestie zelf nogal verbaasd over was. “Normaal ben ik echt geen quizzer.”

Hij was de beste speler van het seizoen en volgens de statistieken de ideale kandidaat-winnaar. Stress of druk bleken hem dan ook nog eens vreemd tijdens de finale, en dus won de 38-jarige Lieven Scheire met pijnlijk gemak de huidige reeks van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Hij klopte daarbij een alweer verrassend sterke Thomas Huyghe. De tv-maker en presentator speelde nagenoeg feilloos, al moest hij in de aanloop naar het finalespel Thomas wel voorlaten, want die had in de filmpjesronde een onwaarschijnlijk spurtje neergezet. De enige vrouw in de finale, sopraan Astrid Stockman, was al lang blij dat ze tussen Lieven en Thomas mocht zitten.

Scheire glunderde met de oorkonde die hij kreeg. “Kijk, papa, eindelijk een diploma.” Lieven stopte destijds in zijn laatste jaar burgerlijk ingenieur om tv te gaan maken. Voor de volledigheid: hij heeft wel een bachelordiploma op zak.

Het moet in de coulissen van de studio in Vilvoorde overigens een muzikaal feestje geweest zijn achteraf, want sopraan Astrid Stockman had het met Lieven Scheire op een akkoordje gegooid dat ze samen het ‘Stabat Mater’ van Giovanni Battista Pergolesi, een meesterwerk uit 1736, zouden zingen als een van hen zou winnen. Mét gin tonic. Wat, zo bevestigde Lieven ons, de twee ook daadwerkelijk hebben gedaan. Wellicht het beste afkickmiddel tegen dat ‘Slimste Mens’-deuntje dat veertig avonden lang op zowat één miljoen kijkers werd losgelaten.

De leukste quotes

Scheire (analyseert de concurrenten): “Thomas is heel gevaarlijk voor mij. Als ik een gat ga laten vallen gaat hij dat direct volledig invullen.” Waarop James Cooke: “Ha, dat ken ik’.”

Van Looy (over de kledij van de kandidaten): “Jullie hebben echt jullie best gedaan. Jij hebt een soort kostuum aan, Lieven. En een soort das. En jij, Thomas, hebt iets in mijn kast gevonden.”

James (over zijn strikje): “Een nieuw strikje, ja. Waarschijnlijk gestolen. Het dingske van de Zara hangt er nog aan. Geen alarm afgegaan of zo.”

Jeroom (over Thomas): “Ik ben grote fan. Voor mij is hij de Walter Capiau van zijn generatie. Een volwassen man die in het lichaam van een kleine jongen zit.”

Erik Van Looy (na een vraag over IQ): “Ik heb ooit een slimme haan gehad. Die had een hoge kukeleku.”

Kantelmomenten

Lieven en Thomas laten de eerste ronden zowat aan zich voorbij gaan. Astrid speelt wél meteen mee en slaat met ‘Open Deur’ meteen een kloofje, omdat ze seconden pikt van haar concurrenten.

Thomas is alweer de beste én de snelste puzzelaar. Lieven behoudt de rust en vindt alle antwoorden. Astrid verliest veel tijd en zakt naar de laatste plaats.

In de fotoronde is het aan Thomas om slecht te scoren. Hij weet te weinig over bekende dieren. Ook Astrid raakt niet echt op dreef, waardoor Lieven plots een behoorlijke voorsprong neemt.

De filmpjesronde is allesbepalend voor wie naar de finale mag. Astrid weet vier goede antwoorden, maar Thomas pikt 50 seconden in om dan zelf zijn filmpje perfect te spelen. Zo is hij nog voor het laatste filmpje al zeker van een finaleplaats. Lieven weet niks over de vliegramp van Buddy Holly, maar Astrid werpt de handdoek in de ring, zodat Lieven toch de tweede plaats weet te behouden.

In de finale tussen Lieven en Thomas wordt er heel sterk gespeeld. Beide heren scoren 30 goede antwoorden op 8 vragen. De stand gaat gelijk naar beneden, tot Lieven toeslaat. Bij een 98-55 stand kan Thomas twee goede antwoorden geven over Dante, waarna Lieven bij 58-40 aan de beurt is. Die lijkt strategisch te gaan spelen, maar blijft dan toch verder raden en vindt nog drie goede antwoorden, waardoor hij de nieuwe Slimste Mens ter Wereld wordt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 412 sec.

2. Lieven Scheire 328 sec.

3. Astrid Stockman 291 sec.

De eindstand

1. Lieven Scheire

2. Thomas Huyghe

3. Astrid Stockman