De Simpsons voorspelden speech Greta (+ nog tien voorbeelden waarbij regisseurs akelig dicht bij de realiteit zaten) Sven Van Malderen Laurence Schoukens

27 september 2019

Bron: Meaww.com, birminghammail.co.uk, mashable.com 20 TV De makers van ‘The Simpsons’ hebben eens te meer met verve de toekomst voorspeld. De emotionele speech die Greta Thunberg voor de Verenigde Naties gaf, lijkt immers verdacht veel op de toespraak die Lisa ooit hield in haar klas. Ze gaf daarin haar pessimistische visie over het klimaat. “Binnen vijftig jaar zal Springfield niet meer bestaan”, luidde haar doemboodschap. Het frappantste voorbeeld qua ‘helderziendheid’ blijft de verkiezing van Donald Trump als president van Amerika.

Het bewuste fragment komt uit ‘The Simpsons’-film uit 2007. Lisa probeert daarin de bevolking aan te zetten tot actie, want het meer is extreem vervuild. “Oh Ralph, wat benijd ik jouw optimisme”, laat ze optekenen. “Maar binnen vijftig jaar zal Springfield niet meer bestaan. Door de klimaatopwarming zal CO2 in onze vergiftigde atmosfeer blijven hangen. Onze oververhitte oceanen zullen stijgen, de lager gelegen gebieden zullen verzuipen. Wat rest van de mensheid zal bakken in woestijnen.”

Doet een belletje rinkelen, toch? Zelfs hun getormenteerde blik vertoont opvallende gelijkenissen. Er duikt overigens ook nog een krantenpagina op met de titel ‘Pushy kid nags town’ (Opdringerig kind irriteert stad; nvdr). Net wat sommigen tegenwoordig over Thunberg denken.

Maar het is dus lang niet de eerste keer dat Matt Groening en co zo accuraat uit de hoek kwamen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de tien onderstaande voorbeelden?

1. Trump als president van de VS

In de aflevering 'Bart To The Future'uit 2000 werd Donald Trump verkozen tot president van de Verenigde Staten. De schrijver Dan Greaney kon zijn oren niet geloven toen dat echt gebeurde. Hij vertelde in een interview aan 'The Hollywood Reporter' dat "de aflevering eigenlijk bedoeld was om Amerika te waarschuwen". "Toen we dat scenario in 2000 schreven, dachten we na over wie de meest absurde president zou kunnen zijn. Dat was en is nog altijd Trump”, verklaarde Groening aan ‘The Guardian’.

2. Ebola-uitbraak

In 1976 was er voor het eerst sprake van ebola in Afrikaanse landen als Soedan en Congo. In augustus 2014 werd het wereldnieuws. Toen was het virus in Congo uitgebroken en werden er maatregelen genomen om een verdere verspreiding te vermijden. Veel mensen waren bang dat Europa en Amerika getroffen zouden worden. In een aflevering uit 1997 was die angst al reëel voor de Simpsons. De jonge Bart lag in bed met koorts en zijn moeder Marge raadde hem aan om het boek 'Curious George and the Ebola Virus' te lezen.

3. Controversieel stemmen

De makers zetten een bepaalde aflevering in het teken van de omstreden stemprocedure in Amerika. Dat gebeurt met machines. In de aflevering worden alleen de stemmen voor de Republikeinse partij geteld, terwijl de inwoners van het stadje Springfield wel degelijk voor Barack Obama gestemd hadden. Het doet meteen denken aan de klachten na de verkiezingen in 2012. Verschillende Democraten protesteerden toen tegen de "verkeerde" kiesuitslag.

4. Paardenvleesschandaal

Toen uit onderzoek bleek dat in verschillende rundvleesproducten in supermarkten paardenvlees bleek te zitten, werd er gesproken over het paardenvleesschandaal. Het paardenvlees zat zelfs in spaghettisauzen en school- en ziekenhuismaaltijden, zonder dat iemand er weet van had. Het consumentenvertrouwen in bereid eten bereikte een dieptepunt. De Amerikaanse overheid liet het paardenvleesschandaal grondig onderzoeken in een poging het consumentenvertrouwen weer op te krikken. Lang voorheen, in een aflevering uit 1994, gebruikten keukenmedewerkers van de basisschool in Springfield ook al het controversiële ingrediënt in kantinemaaltijden.

5. Straling

In 1999 ontdekt Marge in haar tuin dat haar tomaten gemuteerd waren door radioactieve straling. In 2011 werden in Japan steeds meer tomaten en andere gewassen gevonden die misvormd waren. Wat bleek? Net zoals in de aflevering van 'The Simpsons' waren de gewassen te veel blootgesteld aan radiatie.

6. Een citrusboom stelen

In de aflevering 'Lemon of Troy' uit 1995 vechten de kinderen uit Springfield een strijd uit met hun rivalen uit Shelbyville. Die hadden een citrusboom gestolen. In 2013 speelt het bizarre verhaal zich in het echt af in Houston (Texas). De inwoners spraken over "de meest bizarre diefstal ooit". Tot op de dag van vandaag snapt niemand waarom de dader de boom gestolen heeft.

7. Een vis met drie ogen

In 2011 werd een vis met drie ogen uit een reservoir in Argentinië gehaald. In 1990 viste Bart er een uit de vijver naast de kerncentrale van Mr. Burns. Hij noemde de vis Blinky.

8. De Rolling Stones blijven maar touren

In de aflevering 'Lisa's Wedding' uit 1995 droomt Lisa over haar toekomst. In een van haar visioenen zag ze een poster die reclame maakt voor de ‘Rolling Stones Steel Wheelchair Tour 2010'. Zoals voorspeld treedt de band vandaag nog altijd op, ook al zijn drie van de vier leden ouder dan zeventig jaar. Gelukkig zitten ze nog niet in een rolstoel.

9. Nobelprijs

Een dubbele! Bengt Holmstrom won in 2016 samen met Oliver Hart de Nobelprijs Economie. In 2010 voorspelde Milhouse, een vriend van Bart, al dat de Fin zou winnen. Kyle, beter bekend als Database, dacht in 2010 dan weer dat de Nederlander Bernard Lucas Feringa de Nobelprijs Chemie zou winnen. Dat gebeurde ook effectief drie jaar geleden.

10. iPod

Nog voordat iemand van de iPod gehoord had, werd hij al getoond in een aflevering van ‘The Simpsons’. Niet in de vorm van een muziekspeler, maar wel als een huistelefoon. In een andere aflevering uit 1995 voorspelden de Simpsons het videochatten.