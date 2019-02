De senioren uit 'De Wereld Rond Met 80-jarigen’ zijn weer in hun nopjes: “Ik wil geen selfie, zo lelijk dat ik daarop ben” TDS

14 februari 2019

15u53

Bron: VTM 0

De 80-jarigen ruilen vanavond hun luchtige zomerkledij in voor dikke winteroutfits. Het gezelschap trekt immers van het warme Mexico naar het koele IJsland. Bij één van de indrukwekkende geisers willen Adi (83) en Elise (84) graag een selfie nemen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Olga to the rescue dus! Al is het resultaat toch niet helemaal wat Adi had gehoopt... “Ik lijk wel een non van de Arme Klaren.” - ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’, vanavond om 20u35 op VTM.