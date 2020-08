De Romeo’s traden ooit op in parenclub: “Ik voelde me niet comfortabel” SDE

13 augustus 2020

07u01

Bron: VTM 0

Het gekste optreden van De Romeo’s? Dat zal in de parenclub geweest zijn, vertellen ze in ‘De Zomer Van’. “Daarna heb ik gezegd: één keer en nooit meer", zegt Gunther Levi. “Ik voelde mij daar niet comfortabel. Dat was echt niet leuk." Vooral: het optreden was geboekt na een Schlagerfestival. “Door twaalfduizend uitzinnige mensen op handen gedragen en dan crossen naar zo’n clubke ergens in de bossen van Schilde, waar de mensen eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in een optreden tijdens hun ‘speelavond’", herinnert Chris Van Tongelen zich.

‘De Zomer Van’, van maandag tot donderdag om 21.00 bij VTM en VTM GO.