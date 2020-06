De reisgenoten van ‘Down The Road’ blikken terug in speciale aflevering TK

02 juni 2020

Op zondag 14 juni zendt Eén een speciale aflevering van ‘Down The Road’ uit, waarin de zes reisgenoten nog eens terugblikken op hun avontuur. Sophie, Brenda, Gitte, Jaimie, Stijn en Peter trokken een jaar geleden samen met Dieter Coppens en begeleidster Saar helemaal van het platteland van Spanje tot de woestijn van Marokko. Een poosje geleden kwamen ze samen om herinneringen op te halen en te vertellen wat er in tussentijd allemaal veranderd is. Zo werden Jaimie en Sophie na de reis een koppel, en verklappen ze hoe het met hun relatie gaat.