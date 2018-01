De "politieman" uit 'Blind Getrouwd' zit mogelijk in de problemen na deze scène MVO

Bron: Nieuwsblad 2 TV De politie-stripper uit 'Blind Getrouwd' zit in de problemen. De federale politie vermoed namelijk dat de man een écht politie-uniform droeg, en dat is tegen de wet.

Lieve Vanoverschelde (28) kreeg van haar vriendinnen een wild vrijgezellenfeest cadeau, met stripper Zino die bij wijze van verrassing de show kwam stelen. Hij kwam opdagen als agent met een klacht over geluidsoverlast, maar ging daarna over tot een sensuele dans.

Ook op de website van Zino is hij te zien met zijn politie-uniform. En de beschrijving daarbij belooft niet veel goeds: 'Zino is de enige stripper in België die is uitgerust met een authentiek federaal politie kostuum'.

“Het is ook echt”, bevestigde Zino gisteren aan Het Nieuwsblad. Hij gebruikt het pak naar eigen zeggen al jaren. “Nochtans is het dragen van een politie-uniform voor niet-politiemensen strafbaar”, zegt de federale politie. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor tv-series. “Maar zo’n verzoek staan we niet zomaar toe.” De wet werd in 2013 namelijk verstrengd: er staan strenge boetes op.

Opvallend, want volgens Zino trad hij al op op feestjes van politiemensen en zelfs van een rechter, zonder dat iemand er iets over zei. “Dit is entertainment. Ik ga er nooit de openbare weg mee op. Pas als ik ter plaatse ben, kleed ik me om.”