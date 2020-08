De Planckaerts en Tom Waes moeten eer van Eén hoog houden Mark Coenegracht

19 augustus 2020

06u34 0 TV Eén wil vanaf september opnieuw zijn status waarmaken: de tv-zondag zal van de openbare omroep blijven. Nu VIER door corona moet passen voor een nieuw seizoen 'Dancing with the Stars', zet de VRT-zender de grote kanonnen in.

Vanaf zondag 6 september pakt Eén uit met het nieuwe 'Château Planckaert' - met de verbouwperikelen van de grote familie in Frankrijk - en het tweede seizoen van 'Undercover', de gesmaakte fictiereeks met Tom Waes. Later in het najaar domineert Tom opnieuw de zondagavond met 'Reizen Waes blijft thuis', gevolgd door de Vlaamse fictieserie 'Black-out'.

Het weekschema van de grootste Vlaamse zender kon u eerder al in deze krant lezen. Eén start met 'Dwars door België' van Arnout Hauben (maandag), een tweede seizoen 'Durf te vragen' met Siska Schoeters (dinsdag), 'De Cel Vermiste Personen' (woensdag) - een korte reeks met Fatma Taspinar - en 'Op de man af' met Saartje Vandendriessche (donderdag).

Vanaf 29 augustus is er ook 'Vive le vélo', voor het eerst niet in juli en niet in Frankrijk. Programmabaas Olivier Goris kruist echter nog steeds de vingers dat de Tour wel degelijk zal kunnen gereden worden. In deze coronatijden is evenwel niks zeker, dus wordt Danira Boukhriss Terkessidis achter de hand gehouden om 'Vandaag' eventueel vroeger op te starten. Als alles normaal verloopt, begint Danira pas de laatste week van september.