De ‘phablet’ van Nancy en lachen op de dansvloer: dit zijn de laatste ‘Thuis’-bloopers van het seizoen BDB

28 april 2020

20u22

Bron: VRT 0

Vorige week vrijdag kwam er door de coronacrisis een vervroegd einde aan het ‘Thuis’-seizoen. Met een mysterieuze finale nam de Eén-soap voorlopig afscheid van de kijkers. Fans kunnen nu nog even nagenieten van hun favoriete programma met een laatste lading verse bloopers. Want op de set van ‘Thuis’ is het altijd dolle pret. Zeker wanneer de phablet van Nancy nogal onsubtiel van zich laat horen...