De Pfaffs keren in ‘Groeten Uit’ terug naar de sixties: "Jean-Marie kon pijnlijke herinnering afsluiten" Isabelle Deridder

07 januari 2020

06u10 0 TV Een flashback naar 'De Pfaffs' vanavond, want voor het nagelnieuwe seizoen van 'Groeten uit' op VTM zijn Jean-Marie Pfaff (66), echtgenote Carmen (63) en alle kleinkinderen nog eens samen op tv te zien. Ze reizen naar het jaar 1965 om er Kerstmis en Nieuwjaar te vieren. "Jean-Marie heeft hiermee een pijnlijke herinnering kunnen afsluiten."

1965 was niet alleen het jaar waarin Lyndon B. Johnson president werd van de Verenigde Staten en France Gall het Eurovisiesongfestival won, maar ook het jaar waarin Jean-Marie - op 4 december - twaalf kaarsjes mocht uitblazen. Al heeft de sympathiekste keeper van ons land weinig vrolijke herinneringen aan die periode. "Twee weken voor Kerstmis moest hij afscheid nemen van zijn vader", legt mater familias Carmen uit. "Vier dagen na Jean-Maries verjaardag stierf zijn papa aan een hartaanval. Zijn mama zat daar met negen kinderen. Ik heb die man zelf nooit gekend, maar ik kan me perfect voorstellen hoe moeilijk dat moet geweest zijn."

Toen de vraag van de productie kwam om mee te doen aan 'Groeten uit', zag Jean-Marie dat aanvankelijk ook niet zitten, vertelt Carmen. "Voor hem was de kerstperiode van 1965 in de eerste plaats een rouwperiode. Hij heeft me altijd gezegd dat hij daar heel veel verdriet door heeft gehad, want zijn papa was zijn god. Deze deelname had dus wel wat voeten in de aarde, maar ik heb hem overtuigd om het toch te doen. Samen met de kleinkinderen wilde ik er voor hem echt iets leuks van maken. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Op die manier kon hij dat toch op een bepaalde manier afsluiten."

Serieuze Sam

Toch wordt de aflevering van vanavond geen tranentrekker. Net als in 2018 - toen Sam Gooris, Kelly Pfaff en hun kinderen Kenji en Shania werden teruggeflitst naar 1989 - zorgt de familie in de eerste plaats voor heel wat vrolijke tv-momenten. "We hebben ons echt zo geweldig goed geamuseerd", blikt Carmen terug. "Die kledij alleen al! Zo had ik onze Sam eerst zelfs niet herkend. Zo anders en serieus dat hij eruitzag", lacht Carmen. "En Jean-Marie vond dat Kelly en Debby eruitzagen als twee Sophia Lorens. Jammer dat Lyndsey en Dave er niet konden bijzijn, want we hadden hen ook wel in zo'n retro-outfit willen zien."

"Die liedjes van toen opnieuw horen, dat was misschien nog het leukste", aldus Carmen. "Ik was in 1965 amper negen jaar, maar die nummers zijn blijvers. Zelfs de kleinkinderen kenden de meeste songs. Dat zegt genoeg, vind ik. En daarnaast vond ik het ook heel fijn om het kerstmenu in elkaar te flansen. 't Is geen geheim dat ik graag kook, en dit kerstetentje was toch extra bijzonder."

Vergulde aspergesoep

Toch was het voor Carmen en haar keukenploeg wel een uitdaging om de maaltijd op tafel te krijgen, zo geeft ze toe. "De keuken ziet er op beeld veel beter uit dan in werkelijkheid het geval was. Ik had voortdurend schrik dat ik iets zou kapotmaken. Zo gammel allemaal", lacht ze. "Maar bon, 't is de dames toch gelukt. We hadden kalkoen, met een groentekrans en verse kroketjes. En vergulde aspergesoep. Met echt bladgoud, jawel. Bij mijn oma was dat indertijd ook zo. Dat lijkt misschien heel decadent, maar voor een pak met 25 velletjes bladgoud betaal je 45 euro. En ik had er maar vijf nodig tijdens het 'Groeten uit'-etentje. Ik heb een deel van de rest dan maar gebruikt in de kreeftensoep die ik met Nieuwjaar thuis serveerde. (lacht)"

'Groeten uit’, VTM, 20.35 uur