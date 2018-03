De oudjes van 'Hotel Römantiek' weten niet wat hen overkomt wanneer ze een Virtual Reality-bril opzetten: "Precies echt!" DBJ

24 maart 2018

12u00

Bron: SBS 0

Een rollercoaster aan emoties wanneer de vrijgezellen van 'Hotel Romantiek' de Virtual Reality apps (van Control Pedro) uittesten. De reacties van de senioren zijn heerlijk: Voor de één is het een nieuwe wereld die opengaat, voor de ander is het alsof 'ie in een nachtmerrie is beland.