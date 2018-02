De oudjes van Hotel Römantiek zijn in bloedvorm voor het tweede seizoen DBJ

01 februari 2018

20u53

Bron: SBS

Op de eerste aflevering is het nog even wachten tot donderdag 8 februari, maar de oudjes van Hotel Römantiek zijn duidelijk in vorm voor het tweede seizoen van de datingshow. Om uit de kom swingende heupen of op hol slaande pacemakers te voorkomen, werden de vrijgezellen vooraf al onderworpen aan enkele doorslaggevende fysieke tests.