De opvolger van de ‘Trollenknots’ is een feit in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

12 december 2018

23u00 3 TV Ze schudde met de flair en met het gemak van de alles overheersende speelster bij het laatste filmfragment moeiteloos vier goede antwoorden over het Egmontpact uit de mouw. Ze had de overwinning toen al op zak, maar was toch niet tevreden omdat het evidente woord ‘Egmontpact’ vergat en zo haar eigen absolute record niet had verbroken. Cuvelier is nu al een Slimste Mens-fenomeen.

Ze had met gemak ruim 600 seconden bij elkaar kunnen spelen, mogelijk zelfs 608 seconden. Daarmee zou ze de eerste speler geweest zijn die de kaap van 600 overschreden zou hebben. Niet dus, al staat ze nu in de top tien van hoogste scores op plaats 1 met 598 seconden en op plaats 3 met 558 seconden, slechts 1 seconde onder de score van Bruno Wyndaele, behaald in seizoen 14.

Willens nillens is de nog maar 26-jarige Michèle Cuvelier nu al hét fenomeen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Ze raast door de finale-afleveringen. Drie finale-avonden, drie overwinningen. Telkens met een straatlengte voorsprong. Ze is een genadeloze speelster. En daar maakt ze geen geheim van. “Ik kan absoluut niet tegen mijn verlies”, biechtte ze op in de uitzending. Dat ze de aflevering nadat ze het absolute record had verbroken door Victor Verhulst al bij haar derde deelname werd gewipt, heeft er diep ingehakt. “Ik ben toen in de alcohol gevlogen”, vertelde ze. Terwijl de StuBru-stem niet echt een drinkster is.

Cuvelier is het schoolvoorbeeld hoe je ‘De Slimste Mens’ moet aanpakken. Keihard blokken, de quiz perfect doorgronden, super gefocust spelen, niks of niemand wat gunnen. En het tv-spelletje heel ernstig aanpakken. “Ik ben een neuroot”, biechtte Cuvelier op. Sven Gatz, Rani de Coninck, Peter Van de Veire, Boris Van Severen en Julie Colpaert, de vijf ‘beste’ kandidaten die nog moeten aantreden, zijn bij deze gewaarschuwd.

Kruimels

Ver achter het geweld van de StuBru-stem, die straks ook nog eens De Warmste Week gaat presenteren, speelden Wouter Vandenhaute en Layla El-Dekmak voor de kruimels. De Radio1-presentatrice moest het afleggen tegen Wouter, die in de finale vooral het verschil kon maken met vijf goede antwoorden over France Gall.

Vandenhaute maakte, net als in de gewone afleveringen, het verschil in de filmpjesronde. Indien hij die tactiek met succes kan blijven uitvoeren, wordt hij een te duchten tegenstander. Al is en blijft Michèle Cuvelier met voorsprong de beste kandidaat, de meest gedreven en competitieve speelster die zich ook duidelijk het best heeft voorbereid.

Tot slot ook nog een pluimpje voor Rik Verheye die compleet uit de bol gaat met een vervolg op zijn ‘Trollenknots’. Alles voor het goeie doel en voor een leuk tv-fragment.

De leukste quotes

Cuvelier (over Vandenhaute): ‘Ik denk daar veel van. Die is vooral goed in alles waar wij niet goed in zijn. Sport, showbizz, iconische tv-fragmenten van voor wij geboren waren’.

Erik: ‘Ik vind vrouwen slimmer en interessanter dan mannen’. Waarop Jan Jaap: ‘Dan wil ik graag aan jou vragen, Erik, namens iedereen, what the fuck doe jij hier in ’s hemelsnaam nog’.

Jan Jaap Van der Wal (omschrijft Michèle Cuvelier): ‘Michèle kennen we nu allemaal van De Warmste Week. Die gaat nu geld uit onze zakken kloppen. En nadien gaat ze in de politiek’.

Jan Jaap (met een doordenkertje): ‘Sommige mensen zijn gewoon gebleven, Wouter is gewoon geworden’.

Erik (nadat Wouter te lang nadenkt): ‘Ik vroeg me al af waar blijft dat geluidje. Ik dacht al dat jij het had opgekocht’. En de presentator blijft humoristisch: ‘Ze hebben me een keer gevraagd voor de verkiezingen, maar ik was niet in de stemming’. En: ‘Ik heb niet zo’n hoge dunk van damesbasketball’. En wat te denken van Rik Verheye: ‘Onlangs is mijn nonkel gebeten door een insect. Dat was heel creepy. We durfden zelfs de MUG niet bellen’.

Wouter: ‘Strijken doe ik graag, Erik. Het ontspant en je ziet meteen het resultaat’. Waarop Jan Jaap: ‘Ik heb dat altijd met masturberen’.

Kantelmomenten

Weinig opvallende ‘3-6-9’ ronde, al laat Wouter een kans liggen omdat hij niet weet dat ‘zipper’ eigenlijk ‘rits’ is.

Vandenhaute start alweer traag en kijkt na de ‘Puzzel’ op tegen een grote achterstand.

De fotoronde brengt geen grote verandering, zodat de filmpjesronde alweer voor het verschil moet zorgen. Daar slaat Wouter meteen toe met 150 seconden bonus over de film ‘Girl’. Layla weet nauwelijks wat over het ‘The Late Late show’-fragment met Paul McCartney, waarop Michèle toeslaat en 120 seconden scoort. Op haar eigen fragment over het Egmontpact (1978, terwijl Cuvelier in 1992 is geboren) weet ze vier goede antwoorden. Ze vergeet evenwel het woord ‘Egmontpact’ waardoor ze een recordscore van 608 seconden mist en Wouter met 50 seconden extra aan de haal gaat.

In de finale zijn Wouter en Layla aan elkaar gewaagd, maar de Radio1-presentatrice trekt in een tactiekloze eindronde aan het kortste eind.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Michèle Cuvelier 558 sec.

2. Wouter Vandenhaute 329 sec.

3. Layla El-Dekmak 325 sec.

De volgende finalisten

Minister en kersvers vice-premier Sven Gatz treedt in de arena. Later volgen Rani De Coninck, Peter Van de Veire, Bruno Van Severen en Julie Colpaert.