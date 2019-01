De opvolger van ‘De Buurtpolitie’ is er. ‘Echt verhalen: SOS 112' volgt de MUG, ambulanciers en de spoeddienst DBJ

07 januari 2019

06u00 0 TV Op maandag 28 januari start VTM met ‘Echte verhalen: SOS 112' de opvolger van het uiterst succesvolle ‘De Buurtpolitie’. Net als bij hun voorganger zijn de verhalen in ‘SOS 112' ook dit keer gebaseerd op waargebeurde feiten.

In de nieuwe scripted realityreeks ‘Echte verhalen: SOS 112’ brengt VTM vanaf maandag 28 januari vier weken lang elke weekdag verhalen over medische interventies. De reeks zoomt niet alleen in op mensen die medische hulp nodig hebben, maar vooral op de mensen die deze hulp verlenen.

Net als bij ‘De Buurtpolitie’ zijn ook de cases in ‘SOS 112' gebaseerd op waargebeurde verhalen. Maar dit keer spelen ze zich echter af in en rond een ziekenhuis: op de spoeddienst, bij de MUG en het ambulanceteam. Van ernstige spoedgevallen tot de gekste en meest hartverwarmende verhalen: het medisch personeel in ‘Echte Verhalen: SOS 112’ verveelt zich nooit.

Wij namen al een kijkje achter de schermen, zoals je in het onderstaande filmpje kan zien.

‘Echte verhalen: SOS 112' start op 28 januari om 18u15.