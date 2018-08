De opnames van 'Bake Off' waren niet gemakkelijk: "Probeer maar eens chocolade te koelen bij 38 graden" TK

29 augustus 2018

18u54

Bron: HBVL 0 TV Vanavond wordt de aftrap gegeven van het tweede seizoen van 'Bake Off Vlaanderen', waarbij tien amateur-patissiers strijden voor de titel van beste bakker. En dat doen ze opnieuw onder begeleiding van Wim Opbrouck, die de kandidaten bijstaat met bemoedigende woorden en (al dan niet flauwe) mopjes. En die waren nodig, want de opnames verliepen allesbehalve gemakkelijk.

Momenteel is het weer niet denderend, maar 'Bake Off' werd deze zomer opgenomen tijdens de hittegolven. Wim Opbrouck kan ervan meespreken. "We hebben acht weekends in het park van de plaatselijke notaris gebivakkeerd", vertelt hij in het Belang van Limburg. "Omdat de verplaatsing naar mijn huis in Harelbeke te ver was, mocht ik op het kasteel overnachten. De notaris had een van zijn mooiste kamers ter beschikking. Ik mocht zelfs genieten van zijn overdekt zwembad, maar dat heb ik uit beleefdheid niet gedaan. Ik heb wel een duik genomen in de nabijgelegen vaart, op een van de heetste dagen van het jaar. De hitte heeft ons danig parten gespeeld bij het inblikken van de afleveringen. Probeer maar eens chocolade af te koelen op zo'n koude marmeren plaat als het 38 graden is."

Er waren dan ook een paar misbaksels aanwezig, wat ook te zien is in de aflevering van vanavond. "Mensen zijn uit honderden geselecteerd en denken dat ze een cake kunnen bakken. Maar dan gaan ze in het bijzijn van de televisie finaal de mist in. Bij momenten waren de kandidaten geëmotioneerd door die tegenslagen. Gelukkig was er tussen de opnames wat tijd om het WK voetbal te kijken, om even de stress van het bakken te vergeten."