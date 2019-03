De ‘Nopri’ en brugpensioen op 55: Herken jij alle referenties naar de nineties uit ‘Studio Tarara’? DBJ

05 maart 2019

De fictiereeks 'Studio Tarara' speelt zich af tijdens de begindagen van VTM. De reeks van Emmy-winnaar Tim Van Aelst bulkt dus van de referenties naar de jaren 90. Herkende jij in de derde aflevering alle knipogen naar de tijd van toen?

1. Danny Fabri

Ricky zegt al lachend dat hij Danny (echte naam Robert Esseldeurs) wel een mooie man vindt, en hem zou zien zitten, moest hij homo zijn. Danny was toen een zeer succesvol schlagerzanger. Ook zijn toenmalige vrouw Conny was best populair als zangeres.

2. Lynn Wesenbeek

In 1993 was zij dé leading lady van VTM. Lynn was niet alleen omroepster maar had ook eigen programma’s zoals ‘Dierenplezier’, de ‘Nu-of-Nooitshow’ of ‘Love Letters’. In Tarara is Lynn heel even te zien op de Miss België verkiezing die ze samen met Eddy Dewilde van RTL-TVI presenteerde. Dat jaar won trouwens Stéphanie Meire. Lynns dochter Lauren speelt in Studio Tarara kleedster Babs.

3. Brugpensioen op 55

Opnameleider –en grote zeurpiet- Glenn wordt 30, maar wil vooral vieren dat hij op zijn 55ste op brugpensioen mag. Dat kon toen nog in veel bedrijven.

4. De Nopri

Opnameleider Glenn is in de Nopri ooit nog voorbij gestoken door Filip Winter, toen nog kopman van het Vlaams Blok, dat later omgedoopt werd tot Vlaams Belang. Nopri was net als Sarma de naam van een supermarktketen die in de loop der jaren veel van eigenaar veranderde. De meeste zaken werden overgenomen door Grand Bazar en later door Carrefour.

5. De Nieuwsdienst

Ook daar blijken volgens Patrick een bende varkens te zitten als het op feesten aankomt. Benieuwd wat Dany Verstraeten daar over te vertellen heeft.

6. De Kotmadam

Ricky Bolsens blijkt in de reeks een kleine rol te hebben gespeeld. De langstlopende sitcom in Vlaanderen begon al in december 1991. Altijd met Katrien Devos en Mark Verstraete.

7. Dances With Wolves

Ricky en opwarmer Patrick kijken naar een VHS cassette van Dances With Wolves, het regiedebuut van Kevin Costner uit 1990. De western was één van de populairste films begin jaren ’90 en won 7 Oscars.