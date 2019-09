De nieuwe VTM-kok Loïc Van Impe is bijzonder gedreven: “Na Pukkelpop heb ik nog 150 koekjes staan bakken” JR

05 september 2019

06u00

De kop is eraf. Maandag heeft Loïc Van Impe (25) met 'Zot van Koken' zijn grote debuut gemaakt. Langetermijnplannen smeedt de jonge, energieke VTM-chef dan weer niet. "Wat er nu allemaal gebeurt is leuk, maar we zien wel hoelang het duurt", klinkt het nuchter in Story.

Wat weegt het zwaarst door: talent, passie of een diploma? De meningen in de humanresourceswereld zijn verdeeld als het gaat over de belangrijkste troef van (nieuwe) werknemers, maar bij VTM speelde dat diploma duidelijk geen rol in de keuze van hun nieuwe tv-kok. Loïc heeft geen koksdiploma, maar hij leerde de stiel in de traiteurszaak van zijn ouders. “Ik groeide op tussen de potten en pannen. Ik hielp al eens met groenten snijden of de afwas doen, en toen ik wat ouder was, mocht ik de kreeften afkoken voor het kerstdiner.”

Werkdrive

Net als zijn liefde voor koken, kreeg Loïc door het werk in de zaak ook een sterke werkdrive mee. “Ik ben opgevoed in de horecawereld, hè. Als ik niet werk, verveel ik me. Vanaf mijn vijftiende heb ik dan ook altijd gewerkt. In het weekend, of na school, in allerlei horecazaken. Maar ook bij Stagehands, een bedrijf dat podia levert voor grote evenementen. Zo heb ik het podium van Madonna helpen opbouwen en afbreken toen zij in ons land optrad. Maar koken zie ik eigenlijk niet als werken, het is mijn passie. Een voorbeeld: ik was op Pukkelpop. Toen ik om middernacht thuiskwam, heb ik nog 150 koekjes gebakken om de volgende dag uit te delen bij RTL TVI (waar Loïc ook werkt, nvdr.), omdat ik me daar ben gaan voorstellen. Daarna gaan slapen zou niet onverstandig geweest zijn, maar in mijn hoofd ben ik nog de tv-opnamen beginnen te bekijken.”