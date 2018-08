De nieuwe superrijken van India vanavond in 'Telefacts': "Als ik 25 ben wil ik een miljoen per dag verdienen" TDS

02 augustus 2018

Bron: Kameraki 1

India heeft het grootste aantal miljonairs ter wereld, na China en de Verenigde Staten. Het aantal superrijken is er de laatste jaren spectaculair toegenomen. De economie in India boomt, maar van de nieuwe rijkdom profiteert alleen een kleine toplaag. In 'Telefacts Zomer' brengt Julie Colpaert een portret van een paar van die verse miljonairs, de zogenaamde nieuwe maharadja’s.