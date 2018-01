Gesponsorde inhoud De nieuwe Netflix-topper is er eentje van Deense makelij DBJ

29 januari 2018

22u26 0 TV 'Rain', zo heet de nieuwe topreeks van Netflix. Het verhaal speelt zich af in een post-apocalyptische wereld die is overgebleven nadat een agressief virus zich verspreidde via de regen. De makers van 'Rain' verdienden hun strepen met crimitoppers als 'Borgen' en 'Follow The Money'.

Het opzet van de reeks is eenvoudig. De wereld zoals we die kennen, bestaat niet meer. Zes jaar geleden roeide een agressief virus, dat zich verspreidde via de regen, bijna de complete Scandinavische bevolking uit. Een broer en zus weten te overleven in een bunker en ontdekken dat de beschaafde wereld verwoest is. Ze sluiten zich aan bij een groep jonge overlevers en trekken gezamenlijk door het verlaten Scandinavië, op zoek naar een teken van leven.

Los van alle maatschappelijke regels en hun verleden, voelen ze zich nu vrij om te zijn wie ze willen zijn. Maar tijdens hun strijd om te overleven worden ze - zelfs in een post-apocalyptische wereld - geconfronteerd met liefde, jaloezie en de uitdagingen van volwassen worden.

De reeks werd gemaakt door Jannik Tai Mosholt ('Borgen', 'Follow the Money'), Esben Toft Jacobsen en Christian Potalivo. Ook de cast is helemaal Deens getint, met onder meer Lars Simonsen die je kan kennen uit 'The Bridge'.