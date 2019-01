De nieuwe Netflix-hype: vijf redenen om naar ‘Sex Education’ te kijken Silke Denissen

30 januari 2019

14u00 0 TV Netflix scoort steeds vaker met zelf geproduceerde films en series. Zo werd ‘Roma' als eerste Netflix-film genomineerd voor tien Oscars en gaat ook Netflix scoort steeds vaker met zelf geproduceerde films en series. Zo werd ‘Roma' als eerste Netflix-film genomineerd voor tien Oscars en gaat ook de serie ‘You’ vlot over de tongen. De nieuwste Netflix-hype heet ‘Sex Education’: de reeks verovert moeiteloos de harten van de kijkers, en wel hierom.

1. De cast is dik de moeite

De Britse Netflix-serie ‘Sex Education’ kon Gillian Anderson strikken als sekstherapeute Jean Milburn, die maar al te graag met haar zoon Otis, gespeeld door Asa Butterfield, over seks praat. De onhandige tiener staat daar echter zelf niet om te springen. Wanneer hij merkt dat zijn medestudenten echter met dezelfde problemen worstelen als hij, organiseert hij al snel samen met de stoere Maeve (Emma Mackey) op school therapiesessies voor hen.

De kortgeknipte en platinablonde Anderson is heerlijk flamboyant en grappig als de iets te enthousiaste moeder, een welkome afwisseling na haar recente, meer koele rollen. Denk daarbij aan haar rol als detective in ‘The Fall’ en de iconische Scully uit ‘The X-Files’. Asa Butterfields lichtblauwe ogen zag je misschien al schitteren in ‘The Boy in the Striped Pyjamas’ en ‘Hugo’. En ook de rest van de cast is - hoe jong ze ook mogen zijn - voortreffelijk.

2. Het draait niet alleen om seks

De titel doet misschien anders vermoeden, maar ‘Sex Education’ draait niet enkel om pure seks. Via Otis’ sekstherapie worden meer diepgaande items behandeld, zoals zijn angst voor een echte relatie met een meisje. De makers van de serie zorgden ervoor dat elk personage meer is dan enkel het (seksuele) probleem waar ze mee worstelen. En er wordt evenveel - zo niet meer - nadruk gelegd op hun innerlijke gevoelens als op hun (naakte) lichamen. De show wil namelijk ook ingaan op wat haar personages willen en nodig hebben, buiten het pure fysieke om.

3. Je kan nog iets bijleren

Niet verwonderlijk in een show waarin tieners elkaar sekslessen geven en een van de hoofdpersonages volop seksuele wijsheden spuit tegen haar zoon: je komt nog eens iets te weten. Daarbij komt een heel speelveld aan onderwerpen aan bod, gaande van het taboe van vrouwelijke masturbatie, homofobie en worstelen met het verschil tussen romantische en platonische gevoelens tot bepalen wat je eigenlijk wil in een seksuele relatie. Genoeg stof tot nadenken.

4. Verwacht geen strijd tussen goed en kwaad

In de typische tienershow is doorgaans één plotelement aanwezig: er wordt gestreden tussen goed en kwaad. De underdog versus de populaire jongeren, de volwassenen, de pestkoppen ... Maar ‘Sex Education’ maakt van die strijd geen bepalende factor, integendeel. Elk personage is zo gelaagd en goed uitgewerkt, dat ze zowel goede als slechte eigenschappen hebben, en het dus niet moeilijk is om sympathie voor ze te krijgen.

5. Topmuziek

Zoals het een goede tienershow betaamt, werd ook aan de muziekliefhebber gedacht. De eclectische mix bestaat onder andere uit nummers van Beth Ditto, The Smiths, Chip Taylor, Ann Peebles en Bikini Kill. De Amerikaanse muzikant Ezra Furman droeg zelfs 15 nummers bij aan de soundtrack - waaronder enkele nieuwe - en maakt samen met zijn band The Visions ook even zijn opwachting in de serie. Je kan de groep spotten tijdens het schoolbal in aflevering 7. Om maar te zeggen: de muziek is niet louter behangpapier in deze serie.