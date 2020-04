Exclusief voor abonnees De Netflix-reeks die álle verbeelding tart: waarom ‘Tiger King’ de hele wereld verovert Jelle Brans

05 april 2020

17u00 0 TV Stel dat een waarzegster op 1 januari 2020 voorspeld zou hebben dat de halve wereld drie maanden later aan huis gekluisterd zou zijn vanwege een pandemie, en dat iedereen dan maar zou zitten kijken naar een documentaire genaamd ‘Tiger King’, over een polygame tijgerfokker met geblondeerd nektapijt. Zou u die waarzegster geloofd hebben?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De zevendelige Netflixreeks ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ - een onnavolgbare kruising van true crime, natuurdocumentaire en realitytelevisie - is op een week tijd uitgegroeid tot hét gespreksonderwerp aan de online toog, naast corona uiteraard. De serie is sinds de verschijning deze maand trending, op Netflix is het wereldwijd de best bekeken reeks en de protagonisten duiken op in ontelbaar veel internetmemes.

De ingrediëntenmix van ‘Tiger King’ tart dan ook alle verbeelding. Exotische dieren. Rivaliserende zoo-eigenaars. Moordcomplotten. Polygamie. Sekssektes. Afgerukte ledematen. FBI-informanten. Genitale Piercings. En heel veel countryliedjes. Het is zonder twijfel een van de meest verbijsterende en sensationele docureeksen ooit gemaakt, al valt er ook heel wat in te brengen tégen ‘Tiger King’. Daarover later meer. Eerst het verhaal. Spoiler alert dus, al kan één miezerig krantenartikel onmogelijk elk aspect van deze krankjorum zaak aanraken.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen