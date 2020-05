De Nederlandse ‘Blind Getrouwd’ en de schattigste beer ter wereld: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

12 mei 2020

12u00 0 TV Onze chef showbizz Jelle Brans kijkt dezer dagen nog meer televisie dan gewoonlijk, en raadt u aan hetzelfde te doen. In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels op alle zenders biedt hij u onder meer pure filmmagie aan. Zo kregen Michael Bonds ietwat oubollige kinderboeken over beertje Paddington in 2014 een opmerkelijk frisse filmbehandeling. En anders kan je voor een dosis Meiland nog terecht op VIJF.

'Wat wil Maxime?’: e en Meiland met millennial-dilemma's



Televisiekijkers lijken maar niet genoeg te krijgen van de Meilandjes: in Nederland blijft de hysterische familie een hype en ook bij ons trekken Martien 'Wat errug!' Meiland en z'n aanhang wekelijks een schare fans. En dus is het niet verwonderlijk dat VIJF, naast het derde seizoen van 'Chateau Meiland', vanaf vanavond ook uitpakt met de gloednieuwe realityreeks rond dochterlief Maxime (24). In de spin-off 'Wat wil Maxime?' - een webserie die voor het Nederlandse magazine 'LINDA' werd gemaakt - vlogt de dochter des huizes over haar dagelijkse beslommeringen op het sjatoow en gunt ze de kijker een blik in haar leven als alleenstaande mama. Naast lekker 'wijnen, wijnen, wijnen' krijgen we nog vele andere must-see taferelen, zoals Maxime die met nogal wat moeite hout staat te hakken, dochter Claire (3) in bed stopt, of met haar ouders gaat shoppen. Inclusief hysterische taferelen, uiteraard. Al belooft Maxime om in deze reeks ook 'een wat serieuzere kant' te laten zien - zo bespreekt ze bijvoorbeeld haar 'typische millennialdilemma's'. Juist ja, het typische leven van een alleenstaande moeder die plots een realityster wordt omdat ze met haar homoseksuele vader in Frankrijk een B&B runt. Wat eeeeeenig!

VIJF, 21.25 uur

'Married at First Sight’: b lind geboycot

Ook in Nederland is 'Blind Getrouwd' (onder de internationale titel 'Married at First Sight') al jaren een dikke hit. Vitaya zendt vanaf vanavond het meest recente seizoen uit, dat meteen van start gaat met een drama voor één van de kandidaten. Thierry (31) werd gekoppeld aan Sanne (33), die volgens berekeningen van de experts een solide basis zou hebben voor een huwelijk. Maar zijn ouders besluiten de bruiloft te boycotten. Het kan altijd erger: hier rent er alvast niemand geschrokken weg vooraleer het jawoord is uitgesproken, zoals in de Franstalige versie onlangs gebeurde. Henk (47) en Chantal (42), de tweede match, hebben op papier een nog grotere slaagkans dan Sanne en Thierry, maar vormen volgens de experts ook een risico. Ze zeggen wat ze denken en lijken daarin zo op elkaar, dat hun relatie ook zou kunnen exploderen. Zo rustig als het eerste koppel overkomt op tv, zo hysterisch zijn Henk en Chantal. Zij wil geen man met oksel- of schaamhaar. Wanneer de seksuologe zegt dat veel mannen dat hebben, reageert Henk, in zijn vrije tijd volkszanger: "Dat gaat er gelijk af!" Die Hollanders toch.

Vitaya, 20.35 uur

'Russian Doll’: k ijktip voor De Wever en Magnette



Van de vele buitenlandse reeksen die we de voorbije weken verslonden op Netflix, is er allicht geen enkele die meer van toepassing is op ons huidig lockdownbestaan dan 'Russian Doll'. In deze ingenieuze tragikomedie geraakt een vrouw verstrikt in een tijdlus, waardoor elke dag zich herhaalt. Daar houdt de vergelijking gelukkig op, want in elke aflevering komt onze heldin ook op spectaculair banale manieren om het leven. Steeds keert ze terug naar een wc op het feestje voor haar 36ste verjaardag. Elke nieuwe ronde onthult (zoals de matroesjka uit de titel) nieuwe details en verhaallijnen, waardoor langzaam een knappe filosofische laag wordt blootgelegd. Dit soort verhalen werken zelden naar een bevredigende ontknoping toe, maar 'Russian Doll' biedt wel iets van een verklaring en een boodschap. We zitten niet allemaal gevangen in een tijdlus, maar wél in denkpatronen, en daar moeten we volgens de serie uitbreken om verder te kunnen. Een kijktip voor Paul Magnette en Bart De Wever, dus.

Netflix

'Red Eye’: t hriller in een vliegtuig

Lisa (foto) heeft een hekel aan vliegen, maar stapt toch op een vlucht richting Miami. Enkele minuten na het opstijgen onthult haar vreemde buurman de echte reden waarom hij aan boord is: hij heeft de opdracht een machtige zakenman om te brengen, en daarvoor heeft hij Lisa nodig. Twee acteurs, twee vliegtuigstoelen, één telefoon: huiverspecialist Wes Craven bewijst andermaal zijn talent met deze even summiere als zenuwslopende kat-en-muisthriller. Hij maakt optimaal gebruik van alle mogelijkheden die het vliegtuig biedt en creëert de gewenste, licht claustrofobische suspens.

Q2, 20.35 uur

'Extreme Makeover: Home Edition’: r eality met hart op juiste plaats

Verrassing: onze favoriete trouwzender blijkt ook programma's te maken die helemaal niets met trouwen te doen hebben. De agressieve Amerikaanse titel doet anders vermoeden, maar dit is eigenlijk een heel mooie realityshow met het hart op de juiste plaats. 'Extreme Makeover: Home Edition' gaat over mensen die in de problemen zitten met hun huis. In één week tijd komt hun droom uit: hun huis wordt helemaal verbouwd. Met een eenvoudige bijdrage, zonder geld te geven, wordt zo het leven van gewone mensen veranderd. De start van dit nieuwe 10de seizoen betekent ook de komst van nieuwe presentator Jesse Tyler Ferguson (derde van links op foto), die tot voor kort de rol van Mitchell speelde in de populaire sitcom 'Modern Family'. In de eerste aflevering knapt hij met een team bouwvakkers het te kleine huis op van sociaal werkster Jessica.

TLC, 20.30 uur

'Paddington 2': p ure filmmagie



Michael Bonds ietwat oubollige kinderboeken over beertje Paddington - afkomstig uit het 'diepste en donkerste Peru' en als verstekeling beland in Londen - kregen in 2014 al een opmerkelijk frisse filmbehandeling. Dit ronduit zalige vervolg, waarin af en toe met pure filmmagie wordt gestrooid, is sinds vorige week op Netflix te streamen. Dan dwaalt beertje Paddington in zijn berendagdroom ineens door een verbluffend fraai pop-up-Londen, zó openklappend uit het boek, inclusief papieren duiven op de pleinen. Ook de in een kookfestijn uitmondende gevangenisscènes zijn een genot voor het oog, gestileerd als in een prentenboek. Maar het knapste aan deze sequel is toch dat hij nooit ook maar een moment sentimenteel wordt, of al te ironisch. Integendeel, de goedmoedige toon, de vele taalgrapjes en visuele vondsten, het fijne acteerwerk van onder anderen Hugh Grant en de zorgvuldige aankleding maken dit tot één van de beste en sympathiekste familiefilms van de laatste jaren.

Netflix