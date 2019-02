De Nederlandse actrice Anna Drijver

gaat ‘Undercover’ met Tom Waes: “Zo’n knappe en attente vent. Alleen spijtig dat ik hem niet altijd verstond” CD

23 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Vanaf zondag kan je op Eén kijken naar Undercover. De reeks is niet alleen de langverwachte terugkeer naar het acteren voor Tom Waes, maar ook de mogelijke doorbraak in Vlaanderen voor de Nederlandse Anna Drijver (35). De twee kunnen het prima met elkaar vinden, ondanks hun ‘taalproblemen’, klinkt het in Story.

Bij onze noorderburen is Anna Drijver al langer een bekende naam, onder andere door haar rollen in de Nederlandse versies van ‘Loft’ en ‘Smoorverliefd’. Zondag maakt ook Vlaanderen kennis met de actrice, want vanaf dan is ze aan de zijde van publiekslieveling Tom Waes te zien in de Eén-serie ‘Undercover’. De twee zijn agenten die een koppel moeten spelen en infiltreren in het leven van een Nederlandse drugsbaron. “Mijn personage Kim leeft voor haar werk en heeft eigenlijk geen tijd voor een privéleven. Daarnaast is ze erg eigenwijs, een karaktereigenschap die mij ook niet vreemd is.” En Anna ziet nog gelijkenissen. “Net als een undercoveragent is het ook mijn vak om mensen voor te liegen en te improviseren. Alleen heb ik de leuke versie: ik kom niet in contact met criminelen en wapens. Gelukkig, want ik ben een echte schijtluis (lacht).”

Je tegenspeler Tom Waes is een Bekende Vlaming. Had jij als ­Nederlandse al van hem gehoord?

Ondanks het feit dat Reizen Waes veel Nederlandse fans heeft, is Tom bij ons uiteraard veel minder bekend dan in Vlaanderen. Voor de opnames heb ik enkele afleveringen van zijn reisprogramma bekeken. Ik vind hem vooral een heel goede acteur, hij komt erg naturel over.

De eerste ontmoeting tussen jullie was dus spannend?

Absoluut! Uiteindelijk moet je zeven maanden superintensief samenwerken, dus je kan maar beter een klik hebben in plaats van met een eikel opgezadeld te zitten. Maar na onze eerste ontmoeting wist ik meteen: dit komt goed. We lijken erg op mekaar. Wachten is bijvoorbeeld niet onze sterkste kant (lacht). Af en toe werd Tom wel gek van mijn getetter. En omgekeerd vond ik het vervelend dat ik hem niet altijd verstond, met zijn Antwerps accent. Tijdens het draaien wist ik wat hij zei dankzij het scenario, maar daarnaast heb ik vaak moeten vragen: ‘Wat zei je, wat bedoel je?’ En dan waren er nog de dialecten van de crew... Ik heb veel bijgeleerd! Nu weet ik dat pintjes gewoon biertjes zijn en dat een buitenwipper een portier is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN