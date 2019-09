De namen zijn bekend: dit is de nieuwe jury van ‘Dancing with the Stars’ TDS

09 september 2019

22u50

Bron: VIER 0 TV Voor één keer staan niet de bekende deelnemers van ‘Dancing With The Stars’ in de spotlights, maar wel de juryleden. Davy Brocatus, Sam Louwyck, Jan Kooijman en Joanna Leunis zijn de vier panelleden van het tweede seizoen. Vanaf 22 september zullen zij alle danspassen en indrukwekkende moves van deelnemers Julie Vermeire, Jani Kazaltzis, Michaël Pas, Evy Gruyaert, Kelly Pfaff, Viktor Verhulst, Christoff, Ann Pira en Ianthe Tavernier vakkundig beoordelen.

Met Davy Brocatus haalt VIER een icoon uit de Vlaamse danswereld aan boord. Hij was niet alleen vast jurylid bij ‘Sterren op de Dansvloer’ op VTM, de voorganger van ‘Dancing with the Stars’, maar kan ook op meer dan 30 jaar ervaring in de danswereld terugvallen. Zo behaalde hij tijdens zijn carrière meermaals Belgische titels en verbleef hij meer dan vijf jaar in Londen, waar zijn leven in het teken van stijldansen stond. Hij nam ook deel aan de Europese- en wereldkampioenschappen en pakte al tal van prijzen over de hele wereld. Logisch dus, dat Davy als geen ander weet waar hij op moet letten tijdens de performances van de bekende kandidaten.

Ook ‘Eigen Kweek’-acteur Sam Louwyck zetelt voor het eerst in het jurypanel. Dansen is zijn passie, al was hij er bijna mee gestopt vanwege alle vooroordelen. Sam is danser, choreograaf, acteur en zanger en is bekend als schrijver en uitvoerder van alternatief ballet. Sinds 1993 is hij betrokken bij Les Ballets C de la B. Met dit gezelschap speelde hij over de hele wereld. Daarnaast acteert hij in een steeds groter aantal films. Aanvankelijk voornamelijk als danser, later steeds meer als acteur.

Vertrouwde gezichten

Over naar de vertrouwde gezichten dan: Jan Kooijman en Joanna Leunis. Jureren is voor Kooijman intussen wellicht een koud kunstje, gezien hij eerder ook al jurylid was bij het populaire ‘So You Think You Can Dance’. Bovendien is hij in het dagelijkse leven ook zelf een professioneel danser, en dus zal Jan ongetwijfeld zijn kennersgoog kunnen gebruiken. Ook Joanna Leunis heeft tonnen ervaring: zij kon al verschillende titels op zowel amateur als professioneel niveau winnen, en miljoenen mensen zagen haar al aan het werk tijdens gastoptredens in allerlei tv-programma’s wereldwijd, zoals ‘Strictly Come Dancing’ in het Verenigd Koninkrijk en ‘Dancing With The Stars’ in verschillende Europese landen.

Met de nieuwe jury moet wel afscheid worden genomen van actrice Leah Thys, beter bekend als Marianne uit ‘Thuis’, en choreograaf Michel Froget, de vriend van Min Hee Bervoets. Zij maken tijdens het tweede seizoen geen onderdeel meer uit van de danswedstrijd.