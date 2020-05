De moord op een mini-miss en de helderziende van de sterren: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

14 mei 2020

12u00 0 TV Onze chef showbizz Jelle Brans kijkt dezer dagen nog meer televisie dan gewoonlijk, en raadt u aan hetzelfde te doen. In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels op alle zenders biedt hij u onder meer een satirische topreeks over een pratend paard aan. En anders serveert ‘Jeroen Meus’ je nog koeienmagen op VTM.

'Beste zangers' en 'De weg naar de winst’: t och nog een beetje Songfestival

Geen Eurovisiesongfestival dit jaar. Het is niet dé belangrijkste reden waarom we het verfoeilijke monster genaamd corona voor eeuwig naar de hel verwensen, maar het scheelt toch niet veel. Normaal gezien vond vanavond de tweede halve finale plaats van het jaarlijkse kitschfestijn, zaterdag moest dan de grote apotheose volgen, live vanuit Rotterdam. Helaas werd alles afgelast en zullen we dus nog een jaar moeten wachten om te zien hoe Hooverphonic het er voor België van afbrengt. Om de pijn toch enigszins te verlichten, programmeert de organiserende omroep AVROTROS vanavond allerlei Songfestivallekkers. Eerst is er een muziekspecial van het programma 'Beste zangers' (foto), dat volledig in het teken staat van Eurovisie. De deelnemende bekende zangers, onder wie Lenny Kuhr en René Froger, hebben allemaal een link met de wedstrijd en zingen op geheel eigen wijze een bekend Songfestivallied. Daarna wordt in de nieuwe documentaire 'De weg naar de winst' in de archieven van de Songfestivalgeschiedenis gedoken. Wat zagen Nederland en België over het hoofd in de tijd dat Oost-Europese landen aan het festival begonnen deel te nemen? En in hoeverre is het Songfestival veranderd sinds de gloriejaren? Voor wie de smaak te pakken heeft, zendt La Une vanavond overigens ook 'Best of Eurovision' uit, een twee uur durende show waarin onze Waalse landgenoten de 20 beste nummers uit de geschiedenis van de wedstrijd kiezen.

NPO 1, 20.35 uur & 21.40 uur

'Hollywood Medium with Tyler Henry’: h elderziende babyface

Jarenlang waren de Kardashians de onbetwistbare koninginnen van realityland, tot de komst van een blonde babyface genaamd Tyler Henry. In 'Hollywood Medium', een enorm kijkcijfersucces in Amerika, beweert de altijd beaat glimlachende jongeman dat hij contact kan leggen met de doden. Het opmerkelijke is dat hij dat in zijn programma niet voor Jan met de pet doet, maar dat hij op de komst van grote en blijkbaar goedgelovige Hollywoodsterren kan rekenen. In de aflevering van vandaag zien we naast Oscarwinnares Allison Janney ook Portia de Rossi, de echtgenote van talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres. Op YouTube wemelt het van zogenaamd shockerende fragmenten die de bovennatuurlijke capaciteiten van Henry bewijzen. Zo zou hij in een aflevering uit 2016 de fatale hartaanval van acteur Alan Thicke voorspeld hebben. Henry's vele tegenstanders doen dit natuurlijk allemaal af als klinkklare en zelfs gevaarlijke onzin. Oordeelt u vooral zelf.

Vitaya, 7.05 uur

'Ge hadt erbij moeten zijn’: 'Jeroen Meus' serveert koeienmagen



In deze nieuwe aflevering heeft Sven De Ridder een afspraak met 's lands bekendste kok. In zijn 'Dagelijkse kost'-keuken vertelt Jeroen Meus over hoe een andere opname van hem voor het programma 'Plat préféré' ooit faliekant afliep. Jeroen (gespeeld door Sven) keert terug naar die keer dat hij het lievelingsgerecht van acteur Louis de Funès moest klaarmaken: tripes à la mode de Caen, ofwel de vier gekookte magen van een koe. Meus vertelt waarom die opname en de aansluitende proeverij voor de 'Orde van de Tripes' ei zo na levens heeft gekost. Dat heeft alles te maken met de meest penetrante geur die hij ooit heeft geroken. Verder gaat Ruth Beeckmans op bezoek bij Nederbelg Jan Jaap van der Wal, die vertelt over een griezelige reis naar Cyprus met zijn toenmalige vriendin.

VTM, 20.35 uur of op VTM GO.

'BoJack Horseman’: s atirische topreeks over pratend paard



U hoeft ons niet te geloven, maar deze animatieserie over een pratend, depressief paard behoort tot het beste wat Netflix te bieden heeft. En niet alleen op animatiegebied, gewoon het beste, het slimste. Punt. 'BoJack Horseman' begon in 2014 als een rake satire op de entertainmentindustrie, die zich in de alternatieve werkelijkheid van Hollywoo afspeelde. De afwezigheid van de letter 'd' kon niet verhullen dat het een wereld was die wel erg op Hollywood leek en waarin alle netelige kwesties van de dag - van politieke corruptie tot #MeToo en een obsessie met beroemdheid - in dierenvorm langskwamen. De Amerikaanse versie van 'Plons, de gekke kikker' is het dus zeker niét. 'BoJack Horseman' schetst wel een raak beeld van een wereld vol eenzame, gebroken zielen. Tegelijk is het ontzettend vindingrijk en geestig, van de virtuoze dialogen tot de vele visuele gags en woordgrapjes. Het zesde en laatste seizoen, dat van start gaat met BoJack in een afkickkliniek, staat nu ook volledig op Netflix. Als u wilt weten of u kunt inhaken bij seizoen zes, dan is het antwoord: alles kan, maar nee. Gewoon bij de eerste aflevering beginnen, dat is ook helemaal geen straf.

Netflix

‘An American Murder Mystery’: d e moord op een mini-miss

Driedelige documentaire over de fameuze onopgeloste moord op het zesjarige schoonheidskoninginnetje JonBenét Ramsey, tot op heden het duurste Amerikaanse moordonderzoek dat ooit werd gevoerd. Het is een zaak die de gemoederen al meer dan 22 jaar bezighoudt. De pas zesjarige JonBenét nam al deel aan talloze schoonheidswedstrijden en timmerde, opgejut door haar ouders, flink aan de weg als mini-miss. Op eerste kerstdag 1996 werd het meisje dood gevonden in de kelder van haar ouderlijk huis in Boulder, Colorado. Enkele uren eerder was zij als vermist opgegeven, alle alarmbellen gingen af toen moeder Patsy (zelf een oud-miss) en vader John (die rijk was geworden in computers) een brief aantroffen waarin stond dat zij was ontvoerd. Bij het doorzoeken van het huis werd de afschuwelijke vondst gedaan. Toen bleek dat het meisje misbruikt was en gewurgd. Talloze verdachten kwamen in de loop der jaren in beeld, onder wie op zeker moment ook de ouders en een broer. Tegen niemand werd voldoende bewijs gevonden om de zaak voor de rechter te kunnen brengen. In 2003 lukte dat ook niet met DNA-sporen van een altijd onbekend gebleven man. Deze documentaire, waarvan alle drie de delen vanavond worden uitgezonden, belooft een nieuw licht te werpen op de sensationele zaak.

Investigation Discovery, 20.05 uur