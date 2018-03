De Mol op zondagavond? VRT wil geen interview op StuBru met Gilles De Coster Redactie

21 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 TV Studio Brussel heeft een gepland interview met Gilles De Coster "van hogerhand" moeten schrappen. Omdat de VRT geen promotie wil maken voor tv-programma's van concurrerende zenders op zondagavond, valt bij de zender te horen.

Met De Mol, Boer zoekt vrouw en De drie wijzen voeren de drie grote tv-zenders vanaf zondag nog eens een heuse strijd om de kijkers. Voor de commerciële zenders was die avond sinds jaar en dag onbelangrijk, maar nu leggen ze Eén opeens het vuur aan de schenen met hun grote kanonnen. En die nieuwe strijd zet de verhouding tussen de zenders op scherp, moeten ze bij Studio Brussel vaststellen.

In het programma De Roo en Byloo, met Eva De Roo en Vincent Byloo, hadden ze vrijdagnamiddag een interview gepland met Gilles De Coster om het te hebben over het nieuwe seizoen van De Mol. Alleen moest de redactie van StuBru dat interview schrappen.

Een opdracht 'van hogerhand', zeggen verschillende bronnen. Omdat de VRT op voorhand geen promotie wil maken voor tv-programma's van concurrenten op de belangrijke zondagavond, vind de omroep zo'n interview ongepast. "Flauw, want van de openbare omroep verwacht je zoiets niet", valt te horen. Maar de redactie van De Roo en Byloo moest wel naar Gilles De Coster bellen om het interview te annuleren.

Redactionele keuze

Hoewel het verhaal door verschillende bronnen los van elkaar bevestigd wordt, zegt de VRT dat er van een verbod geen sprake is en dat het de keuze van de StuBru-redactie was. "Men heeft intern op de redactie beslist dat De Mol nu nog te weinig nieuwswaarde heeft", zegt woordvoerder Hans Van Goethem. "Daarom zal men er nu geen aandacht aan besteden. Maar als het programma begint te leven, zal men er wel aandacht aan besteden."

StuBru, dat de voorbije jaren altijd veel aandacht had voor De Mol, is van plan om maandag de eerste afvaller van De Mol in het ochtendprogramma aan het woord te laten. Dat gaat wel nog door. Gilles De Coster mag donderdag ook nog bij Annemie Peeters aanschuiven op Radio 1. Die interviews zijn doorgaans meer persoonlijk en gaan over het nieuws.

De makers van De Mol zien de veranderde houding van de VRT tegenover De Mol ook bevestigd in de houding van VRT NWS. De nieuwssite maakte de voorbije seizoenen net als alle andere media steeds een nieuwsstuk om de tien nieuwe deelnemers voor te stellen. Deze week gebeurde dat niet. Volgens de VRT omdat men geen artikels meer maakt over de voorstelling van deelnemers van tv-programma's. Radio 1 had maandag tijdens De Wereld Vandaag wel een item over de priester die deelneemt aan het programma. De nieuwssite van de openbare omroep maakte daar later op de avond ook een stukje van.

Vorig jaar was er bij VIER ook al wrevel over het 'tegenprogrammeren' van Eén rond De Mol. De VRT-zender schrapte toen alle trailers en tussenfilmpjes voor de uitzendingen van Spoed 24/7 en De noodcentrale opdat die programma's net voor De Mol startten. Op die manier vermeed Eén dat zijn programma's vijf minuten later zouden beginnen, zoals aangekondigd was in de tv-gidsen. Volgens de concurrentie zijn dat tactieken die doen denken aan het tijdperk-Aimé Van Hecke, de voormalige VRT-directeur die alles uit de kast haalde om de kijkcijferstrijd te winnen. Wouter Vandenhaute, toen nog mede-eigenaar van VIER en Woestijnvis, kaartte die kwestie vorig jaar ook aan bij de VRT.