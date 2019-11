De moeder van Schlager-succes Frans Bauer woont nog altijd in een woonwagenpark: “Maar we zorgen goed voor haar” MVO

20 november 2019

23u26 1 TV De Nederlandse Schlagerzanger Frans Bauer groeide op in een woonwagenpark. Zijn moeder woont daar nog steeds, ook al zit haar zoon er warmpjes bij.

Dat heeft een reden, zo legt Frans uit in ‘Wat Een Dag’. “Ze woont daar enorm graag, nog altijd. Dus ik heb haar beloofd dat we, zo lang ze er is, heel goed voor haar gaan zorgen. Ik kom er elke dag, ik bel haar elke dag. Ze komt ook elke dag bij ons eten. De kleinkinderen blijven vaak bij haar slapen.” Zijn nieuwe nummer ‘Woonwagen Mama’, gaat ook over haar. Wanneer Davy Parmentier hem een filmpje toont waarin zijn moeder naar het liedje luistert, wordt Frans emotioneel. “Weet je wat het is? Ze is daar heel gelukkig. Ze kent ook niet anders. Ik zeg altijd: als iemand daar gelukkig is, waarom zou je er dan weggaan? Elke keer als ik er kom zie ik een stukje van mezelf terug.”

Frans zorgt niet alleen goed voor zijn moeder, maar ook voor zijn huisdieren. Eén van zijn hondjes raakte verlamd, maar in plaats van haar te laten inslapen, kocht hij een kleine rolstoel.