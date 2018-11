De minister, de voetballer en een catastrofaal finalespel: het beste uit aflevering 26 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

29 november 2018

22u55 0 TV Twee keer met de hakken over de sloot. Twee keer geëindigd op de laatste plaats met bovendien een grote achterstand. Maar nadat gisteren Annelies Van Herck en vandaag Jelle Van Damme blokkeerde, overleeft Sven Gatz weeral op een haast miraculeuze wijze.

“Het kwam niet.” Veel meer kon Jelle Van Damme niet bedenken na zijn catastrofale finale tegen minister Sven Gatz. De Antwerp-voetballer had kunnen en moeten winnen met één goed antwoord over het filmfragment van de begrafenis van prinses Diana, maar hij blokkeerde onwaarschijnlijk hard in de finale. Chris Martin? Onbekend! Belgische koninginnen? Nooit van gehoord. Romeo & Julia? Euh… Bobbejaan Schoepen? Bobbejaan wie?! Carry Goossens? Geen idee! De voornamen van The Flintstones? Dat moet voor mijn tijd geweest zijn… Tja, dan wordt het uiteraard moeilijk, vooral omdat Sven Gatz wel een aantal keer fors uithaalde. De minister speelde uiteindelijk simpel uit bij de vraag over ‘The Lion King’ en begint maandag aan zijn zesde deelname. Indien hij die overleeft springt hij naar plaats drie voor de finaleweken.

Ondertussen blijft Peter van de Veire het rustig aan doen. Twee deelnames, twee overwinningen. Zonder veel poeha, zonder veel franjes. De MNM-presentator is duidelijk geoefend, goed voorbereid, uiteraard zonder zenuwen en gebrand op een erg goeie prestatie. Een perfecte cocktail om het ver te schoppen in deze quiz. Niet voor niets dat presentator Erik Van Looy al bij de eerste deelname van Peter Van de Veire duidelijk maakte dat hij kans maakt om deze editie te winnen. Het record van meeste deelnames kan hij evenwel al niet meer kloppen. In het beste geval eindigt de radiopresentator op zes deelnames.

Aflevering 26 was er nog eentje uit de oude doos. Enkel mannen. Dus met een hoog testosterongehalte. Jelle Van Damme is geen doetje, Erik Van Looy eigenlijk ook niet en met het juryduo Jonas Geirnaert enRik Verheye is vuurwerk nooit ver weg. Het tweetal had een schitterende vondst bedacht door de VAJ, de Video Assistant Jury, een variant op de VAR, in het leven te roepen. Hilarisch.

Dat je als kandidaat je niet te pletter moet studeren, bewees Jelle Van Damme. Naar eigen zeggen had hij zich twee dagen wat voorbereid, maar was hij wel uit zijn comfortzone. De voetballer deed het prima, stond lang aan de leiding zelf, maar verprutste het dan een eerste keer bij zijn eigen niet echt moeilijke filmpje. De volledige afgang in de finale is niet te verklaren. Of Jelle Van Damme liet zich elegant naar huis spelen wegens agenda-problemen, of hij had een onverklaarbare black out.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over het feit dat Jelle geen sokken draagt): “Geen sokken lijkt me beter dan de kleur van de sokken van Sven Gatz.” (die waren schreeuwerig groen, nvdr.)

Jonas Geirnaert (heeft voor Jelle tips over de quiz opgelijst): “Het is geen ploegsport. Wij zijn de scheidsrechters en Erik wordt belachelijk gemaakt. Of je de finale haalt is de vraag, maar play-off twee moet lukken.”

Jonas: “Ik moest van Rik op Sporza een filmpje bekijken over off side. Maar toen ik keek stond er een bericht dat de video niet meer beschikbaar was. Off side als het ware.”

Jonas: “Ik supporter voor de club waar momenteel de beste makelaars zitten. Leuven Centraal.”

Erik Van Looy (die fan is van Jelle): “Jelle is de enige die aan de beurt blijft ook al geeft hij een fout antwoord en hij is de enige die 10 seconden wint bij een goed antwoord.”

Kantelmomenten

Na een gelijk opgaande ‘3-6-9’ en een ‘Open Deur’ waar niemand het verschil kan maken, puzzelt Jelle zich naar de leiding. Sven prutst nadien in de fotoronde (over brillen), terwijl vooral Peter een erg gemakkelijke ronde krijgt.

In de immer beslissende filmpjesronde verknoeit Sven meteen zijn beurt. Jelle pikt 70 seconden in. Hij kaapt ook 50 seconden weg bij het filmpje van Peter. De voetballer kan moeiteloos winnen, met dank aan een niet zo moeilijk filmpje, maar weet maar twee goede antwoorden. Peter Van de Veire weet dan weer dat die begrafenis in 1997 was en wint nipt.

In de finale blokkeert Jelle volledig. Sven kan niks anders doen dan winnen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter van de Veire 501 sec.

2. Jelle Van Damme 471 sec.

3. Sven Gatz 258 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 6 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Sven Gatz 5 deelnames, 1 overwinning, 4 finales gewonnen

5. Wouter Vandenhaute 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Saartje Vandendriessche 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Nederlandse acteur, cabaretier en presentator Jeroen Van Koningsbrugge